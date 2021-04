"Democrático", São Paulo de Crespo tem o melhor ataque do Paulistão sem nenhum artilheiro

Treinador argentino foi um grande goleador, mas na sua equipe as responsabilidades de artilharia são divididas

Hernán Crespo foi um grande artilheiro em sua carreira como jogador, tanto que está na história da Argentina como quarto maior goleador da seleção. No entanto, o time do São Paulo montado pelo treinador não tem uma referência nesta função. O Tricolor Paulista tem o melhor ataque do Campeonato Paulista sem um artilheiro.

Desde que Crespo assumiu o comando do São Paulo no início da temporada 2021, o time disputou sete partidas, todas pelo Campeonato Paulista, e anotou 19 gols. É o melhor ataque da competição até o momento e o melhor início ofensivo do Tricolor desde 2017, quando fez 21 gols nas sete primeiras partidas do Paulistão sob o comando de Rogério Ceni.

Dos 19 tentos anotados pelo Tricolor na temporada 2021, chama atenção a "democracia" no ataque são paulino. Nenhum jogador balançou as redes mais de duas vezes. Foram 13 goleadores diferentes e apenas quatro deles têm dois gols.

Joao Rojas, Pablo, Robert Arboleda e Gabriel Sara fizeram dois gols cada neste início de campanha. Daniel Alves, Reinaldo, Welington, Rodrigo Nestor, Igor Gomes, Vitor Bueno, Tchê Tchê (que está no Atlético-MG) e Luciano marcaram um gol cada.



A ideia de "democratizar" a artilharia são paulina parece fazer com que Crespo tenha seu elenco na mão. Nesta quarta-feira (14), na vitória por 3 a 2 contra o Guarani, Igor Gomes e Vitor Bueno comemoraram o fato de balançar as redes justamente junto com o treinador.

As estatísticas contrastam com o que foi visto no trabalho de Fernando Diniz e na temproada de 2020, quando Luciano e Brenner centralizaram a maioria dos gols da equipe. A cria de Cotia, hoje no FC Cincinnati, fez 22 gols e Luciano ficou logo atrás no ranking com um a menos.

Líder do Grupo B com 16 pontos em 7 jogos, o São Paulo volta a campo já nesta sexta-feira (16). O Tricolor enfrenta o Palmeiras às 22h (de Brasília) no Allianz Parque. Na próxima terça-feira (20), o time de Crespo faz sua estreia na Libertadores 2021, quando joga contra o Sporting Cristal-PER fora de casa.