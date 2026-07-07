Demitido pelo Chelsea após 4 meses... Rossinière lidera projeto parisiense

O Paris FC, de propriedade do grupo de luxo LVMH, anunciou na terça-feira a contratação oficial do técnico inglês Liam Rossiniore para assumir a direção técnica do time principal, em uma iniciativa que marca o início de um novo capítulo na história do ambicioso clube.

O clube confirmou, em comunicado oficial, que Rossignol, de 41 anos, assinou um contrato válido até junho de 2028, devendo assumir oficialmente suas funções na quinta-feira, 9 de julho, coincidindo com o reinício dos treinos da equipe em preparação para a nova temporada.

Rossignol sucede ao técnico francês Antoine Kombouaré, que assumiu o cargo em fevereiro passado e conseguiu levar o time parisiense a terminar a temporada na 11ª posição, após conquistar vitórias notáveis sobre o Mônaco e o atual campeão da Liga, o Paris Saint-Germain.

O comunicado do clube esclareceu: “Após esta temporada, e após discussões entre todas as partes envolvidas, decidiu-se encerrar essa parceria para abrir um novo capítulo na história do clube”.

A passagem pelo Paris FC é a terceira de Rossiniore em menos de um ano, após uma breve passagem de apenas quatro meses pelo Chelsea, que terminou com sua demissão em abril passado, e, antes disso, uma passagem bem-sucedida pelo Strasbourg, onde levou o time à parte superior da tabela do campeonato francês graças ao seu estilo ofensivo fluido.

No comunicado, o clube elogiou a experiência do novo técnico, afirmando: “Liam Rossiniore possui ampla experiência nos mais altos níveis e rapidamente se consolidou como um dos treinadores mais promissores de sua geração”.

Por sua vez, Antoine Arnaud, representante da família Arnaud, proprietária do clube, expressou sua satisfação com a contratação do técnico inglês, afirmando: “É com grande satisfação que eu e minha família damos as boas-vindas a Liam ao nosso clube e comemoramos seu retorno à nossa liga aqui na França. Sempre admirei sua filosofia de jogo e o que ele construiu com suas equipes, que geralmente são compostas por jogadores jovens”.

O Paris FC conta com Rossinière para liderar o ambicioso projeto do clube, aproveitando seu grande apoio financeiro e sua visão baseada no futebol ofensivo e no desenvolvimento de jovens talentos.