Demissão inesperada no Real Madrid

O Real Madrid se prepara para uma nova mudança na estrutura do time principal, depois que a ESPN revelou que Manuel Arruyo apresentou sua demissão do cargo de médico do time principal, um ano após ter se juntado ao clube.

De acordo com o jornal “Sport”, a demissão de Arruyo ocorreu após uma temporada em que os serviços médicos do clube foram alvo de críticas generalizadas, especialmente devido ao grande número de lesões, sendo a mais notável o diagnóstico errado da lesão no joelho de Kylian Mbappé, o que voltou a colocar os médicos do clube no centro da polêmica.

Até o momento, o Real Madrid não anunciou oficialmente a saída do médico, nem revelou a identidade de quem o substituirá no cargo.

Arroyo havia se juntado ao complexo esportivo de Valdebebas no verão de 2025, vindo do Granada, e sua contratação foi para trabalhar ao lado de Felipe Segura, que também já havia atuado no Granada antes de se transferir para o Real Madrid em 2021.

Vários jogadores do Real Madrid manifestaram, internamente, seu descontentamento com o desempenho da equipe médica, especialmente em relação à forma como foram tratados os casos de lesões de jogadores como Rodrygo e Kylian Mbappé.

A demissão de Arruyo obriga o Real Madrid a buscar um substituto para um departamento considerado um dos mais delicados do clube, especialmente após os repetidos problemas físicos que a equipe enfrentou nas últimas temporadas.

Até o momento, não foram reveladas as razões que levaram Arruio a tomar a decisão de se demitir, e o clube também não divulgou nenhum comunicado esclarecendo os próximos passos para preencher a vaga.