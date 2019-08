Dembélé vira o 'Bale do Barcelona' com lesões e já perdeu mais de 30 jogos

Francês ficará fora por cinco semanas por uma nova lesão muscular. É a sexta que sofre em menos de dois anos como atleta do clube catalão

Ousmane Dembélé não consegue engrenar no . Ele voltou a se lesionar e vai desfalcar o time por até cinco semanas. O francês teve um problema no bíceps femoral da perna esquerda desta vez. Este é o sexto problema clínico que ele sofre desde que chegou ao Camp Nou, há dois anos.

O jogador já perdeu 31 partidas oficiais com o time catalão, um autêntico calvário que não o permitiu decolar na capital da Catalunha. De fato, Dembélé teve sua primeira lesão muscular em sua terceira partida como barcelonista, diante do , na temporada 2017/2018. Isso fez com que ele ficasse quase três meses e fora de 20 partidas em sua larga lista de desfalques.

Só 17 dias depois de reaparecer em campo, diante do , na , em janeiro de 2018, ele teve uma nova lesão muscular que o deixou fora por três jogos e praticamente deu adeus ao seu primeiro ano. Neste período, ele ficou 23 jogos fora de combate e 28 nos gramados.

Na temporada passada, ele chegou a ter protagonismo na primeira metade da temporada, mesmo que tenha se envolvido em polêmica por conta de sucessivos atrasos aos treinos comandados por Ernesto Valverde.

Quando sua situação foi normalizada, Dembélé voltou a sofrer lesões, uma no tornozelo e outra muscular. Isso fez com que ele perdesse oito jogos. entre eles, a volta das semifinais da UEFA , diante do , e a final da Copa del Rey, contra o .

Agora, Dembélé não poderá jogar o confronto diante do Betis, no Camp Nou, neste domingo, e nem a partida contra o Osasuna, da terceira rodada. Isso o fará ficar fora por pelo menos 33 encontros. A paralisação do calendário para a data Fifa fará com que ele possa se recuperar até o jogo contra o Valencia, em 14 de setembro, pela UEFA Champions League.