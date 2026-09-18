Acirrou-se a disputa pela "Bola de Ouro" entre a elite dos craques mundiais, em meio à sucessão de declarações e especulações que provocaram ampla polêmica; enquanto a brilhante dupla formada por Lamine Yamal e Kylian Mbappé se mantém com plenas chances de conquistar o mais valioso prêmio individual, Ousmane Dembélé optou por seguir um caminho totalmente distinto, retirando-se por completo da disputa midiática ao se abster de indicar a si próprio.

Em declarações concedidas por meio da plataforma "Ligue 1+", o atacante francês revelou que, se dependesse dele, daria a Bola de Ouro ao seu companheiro Khvicha Kvaratskhelia, esclarecendo: "Pessoalmente, não gosto de me colocar em evidência ou de me apresentar para prêmios, pois isso me parece difícil. O mais importante são sempre os momentos que você compartilha com seus companheiros dentro de campo, quando conquista títulos e aproveita a comemoração com sua família, com as pessoas próximas e com o Paris Saint-Germain como um todo; esses são os momentos realmente mais bonitos".

Dembélé acrescentou, elogiando o craque georgiano: "Para mim, Kvaratskhelia é o melhor jogador do mundo atualmente. Ficaria muito feliz se ele fosse coroado com a Bola de Ouro, pois ele realmente merece, depois de ter feito uma temporada excepcional em todos os sentidos, o que o torna o principal merecedor do prêmio".

Vale lembrar que Dembélé foi o último a ser coroado com o prêmio Bola de Ouro, e a cerimônia deste ano será realizada no próximo dia 26 de outubro, no palco do "London Palladium", na capital inglesa, Londres.

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