Dembélé: É difícil parar Messi nessa idade... e as críticas a Mbappé são injustas

Ousmane Dembélé, astro da França e do Paris Saint-Germain, falou sobre as chances dos Bleus na Copa do Mundo de 2026.

Dembélé disse, em declarações divulgadas pelo jornal espanhol “Marca”: “Há muitas seleções favoritas, como você sabe, mas isso não significa mais nada no futebol. Há muitas seleções favoritas neste torneio. Além disso, sabemos que a seleção francesa chegou a duas finais nas duas últimas edições. Portanto, seremos uma equipe da qual se espera muito, mas continuamos focados no objetivo. Antes de pensar em chegar às oitavas de final ou às quartas de final, precisamos primeiro passar bem pelas partidas da fase de grupos”.

E acrescentou: “Enfrentamos muitas dificuldades contra a Espanha. É uma seleção excepcional no desempenho coletivo e conta com jogadores de altíssimo nível. De qualquer forma, conhecemos bem essa equipe e ela será um adversário difícil na Copa do Mundo. Estarão entre os favoritos neste torneio”.

E continuou: “O estilo de jogo da França é diferente do da Espanha... Eles jogam assim há muitos anos e têm jogadores de altíssimo nível. Nós também temos uma equipe muito boa e que joga muito com a bola. Além disso, todos os jogadores atuam em grandes clubes e em grandes campeonatos. Acho que são dois estilos diferentes. Na Espanha, a posse de bola é algo inato para eles. Mas acho que vai ser muito divertido. Nesta Copa do Mundo, não vai ser fácil nem para a França nem para a Espanha.”

Dembélé foi questionado: “A derrota na final do Catar ainda pesa?” E ele respondeu: “Não... mas é claro que ficamos desapontados, mas já se passaram quatro anos. Muitas coisas mudaram na seleção francesa. E acho que também um pouco na seleção argentina. É algo que, claro, levamos totalmente em conta, mas que nos motiva a ter um desempenho melhor nesta Copa do Mundo”.

O astro francês respondeu à pergunta “Você conhece Messi bem, acha que ele é capaz de ganhar a Copa do Mundo novamente?”, dizendo: “Com certeza, ele pode ganhar todos os títulos possíveis. Eu já vi isso no Barcelona”.

E acrescentou: “Mas ele está quatro anos mais velho agora? Isso não muda nada... Ele é o melhor que já vi, o melhor de todos os tempos na história do futebol. Continua sendo extremamente perigoso. É difícil pará-lo, mesmo aos 38 anos. Ele pode ter essa idade, mas sempre terá essas qualidades. Teremos que tomar cuidado com ele, porque ele é capaz de vencer novamente.”

E continuou: “Foram muito injustos com Mbappé na Espanha. Estão exagerando um pouco nas críticas a ele porque é um jogador fantástico... e uma pessoa excepcional fora de campo, pois o conheço há muito tempo”.

E concluiu: “Às vezes exageram nas críticas simplesmente porque se trata de Kylian Mbappé. Não devemos ser tão duros com ele. Se ele amarra o tênis, se não amarra, se puxa as meias ou não... Isso é exagero. Porque ele continua sendo humano e é um jogador de qualidade excepcional. De qualquer forma, ele se integra muito bem aqui na seleção francesa. É um líder, o capitão da nossa equipe e um jogador extremamente importante.”