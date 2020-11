Delegação do Flamengo "dribla" torcedores no aeroporto; Rogério Ceni pede apoio ao time

Comissão técnica e jogadores chegaram ao Rio de Janeiro na madrugada desta quinta-feira (19)

A derrota por 3 a 0 para o São Paulo que culminou na eliminação do na Copa do não foi bem digerida pelos torcedores. Além da insatisfação nas redes sociais, um grupo de cerca de 200 pessoas foi ao aeroporto receber a delegação que desembarcou no Rio de Janeiro na madrugada desta quinta-feira (19).

Prontos para protestar contra a sequência de resultados negativos, eles foram "driblados" pela delegação do , que deixou o aeroporto pelo terminal de cargas. Insatisfeitos, os torcedores ameaçam comparecer na porta do Ninho do Urubu, centro de treinamento da equipe.

Depois do jogo, uma das principais torcidas organizadas do Flamengo fez uma postagem nas redes sociais avisando que fará cobranças. A situação contraria o pedido de Rogério Ceni na coletiva após a derrota para o .

Uma das torcidas organizadas do #Flamengo, a Raça Rubro-Negra se manifestou avisando que fará cobranças pic.twitter.com/4l3GhcQ6GE — Raisa Simplicio (@simpraisa) November 19, 2020

O treinador, visivelmente abatido pela eliminação, pediu o apoio da torcida ao elenco.

"Mentalmente temos que ser fortes, quando tudo está bom é fácil, quando tudo está dificil a gente precisa do apoio da torcida. É hora do torcedor abraçar esses caras. Torcedor por mais magoado que esteja ele tem que comprar esse time. Esse time deu muita alegria para o torcedor. Não é todo ano. O torcedor carregou esse time e o time retribuiu com muitos titulos ano passado. Nós vamos tentar".

Rogério também fez questão de ressaltar, mais uma vez, a vontade que o time tem de vencer

"Eu posso dizer, os caras aqui têm muito comprometimento. São caras que escreveram a história, vivem do passado? Aqui não tem isso. Eu vejo no dia a dia a vontade que esses caras têm de vencer".

Esse foi o terceiro jogo de Rogério Ceni como treinador do Flamengo e o terceiro sem vitória. O treinador perdeu os dois jogos para o São Paulo e empatou com o , pelo Campeonato Brasileiro.

Sem muito tempo para treinar e com desfalques, Rogério precisa mudar a chave da equipe para encarar o , neste final de semana, pelo Campeonato Brasileiro, e o , na próxima terça-feira (24), pelo primeiro jogo das oitavas de final da da América.