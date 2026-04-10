Deko põe fim à polêmica sobre a última dança de Messi com a camisa do Barcelona

Deco, diretor esportivo do Barcelona, falou sobre os rumores do retorno do lendário argentino Lionel Messi ao Barça durante seu mandato.

Deco comentou sobre a possibilidade de Messi voltar para dar uma “última dança” com a camisa do Barcelona antes de se aposentar, dizendo em declarações divulgadas pelo jornal espanhol “Sport”: “Esse assunto é complexo, foi muito discutido durante a campanha eleitoral, e o nome dele foi mencionado o tempo todo. Messi é o melhor jogador da história do Barcelona e, para mim, é o melhor jogador da história do futebol ou um dos melhores.”

E acrescentou: “Gostaríamos que o futebol fosse eterno em todos os aspectos. Há muitas coisas que gostaríamos que durassem para sempre, mas elas acabam. Tudo tem um começo, um desenvolvimento e um fim, e especular sobre isso me parece sem sentido”.

Na qualidade de diretor esportivo a par de todas as comunicações e decisões, Deco esclareceu a situação, dizendo: “O cenário do retorno, na verdade, pelo menos desde que estou aqui, nunca foi colocado em discussão.”

E continuou: “Nunca aconteceu de Messi ou alguém que o representasse entrar em contato para dizer: ‘Ei, quero voltar, quero jogar’. Tudo isso não passou de muitos rumores e muitas coisas irrealistas”.

Deco enfatizou que não tem nenhuma prova de que o astro argentino tenha expressado um desejo explícito de disputar uma segunda passagem como jogador do time principal, observando: “Ele não demonstrou esse desejo; ele postou no Instagram dizendo que gostaria de voltar algum dia, mas não especificou quando. Falar sobre essas coisas com um jogador do calibre de Leo não faz sentido, a menos que haja algo real e concreto.”

O ex-companheiro de Messi apoiou a ideia de realizar uma cerimônia em sua homenagem, mas lembrou que a organização depende de outras instâncias dentro do clube e não do setor esportivo, explicando: “É óbvio que a data da homenagem a Messi não é algo que dependa de mim”.

Deco concluiu sua entrevista abordando a visita de Messi ao canteiro de obras do “Spotify Camp Nou” em novembro passado, quando disse: “Acho que ele estava com a seleção no hotel e não ficou em casa; no final, saiu para passear e entrou no Camp Nou. Acho que foi assim que aconteceu



, pelo que entendi.” Leia também: Em leilão público... Messi vende um pedaço de sua história no Barcelona