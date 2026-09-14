Daniel Maldini se colocou em um grave problema jurídico e moral, depois que os exames da polícia italiana revelaram que ele dirigia sob efeito de álcool com uma taxa próxima ao dobro do limite permitido, isso apenas algumas horas depois de ter conduzido seu time, o Cagliari, a uma valiosa vitória sobre a Atalanta com um gol decisivo de pênalti.

Menos de 12 horas depois de marcar o pênalti decisivo que deu ao Cagliari uma valiosa vitória por 2 a 1 sobre a Atalanta em Bérgamo, o filho da lenda do Milan, Paolo Maldini, se viu no centro de um escândalo estrondoso na cidade de Milão, depois que os exames apontaram a presença de uma alta taxa de álcool em seu sangue após um acidente de trânsito grave.

O acidente ocorreu por volta das cinco e quinze da madrugada de domingo, na cidade de Milão, quando seu carro, um Porsche Carrera, colidiu com outro veículo, o que resultou em 6 pessoas feridas com ferimentos leves, entre elas o jogador de 24 anos, que foi levado ao hospital para realizar exames antes de ter permissão para deixar o local mais tarde no mesmo dia.

Exame positivo e carteira apreendida

Segundo fontes da polícia local que falaram à agência Reuters, o primeiro exame de álcool no local do acidente apontou uma taxa de 0,91 grama por litro, enquanto o segundo exame registrou 0,89 grama/litro, ou seja, cerca do dobro do limite legal permitido na Itália, fixado em 0,5 grama/litro.

Em decorrência do resultado positivo, as autoridades decidiram suspender de imediato a carteira de motorista do jogador, que também foi submetido a um exame de uso de drogas, cujo resultado o Cagliari confirmou na segunda-feira ter dado totalmente negativo, indicando que o jogador se juntará normalmente aos treinamentos em preparação para as próximas partidas.

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Uma fonte de segurança italiana citada pela Reuters esclareceu que os resultados do exame oficial de drogas realizado pela polícia não sairão antes de três ou quatro dias.

Daniel Maldini, que atuou anteriormente por Milan, Atalanta e Lazio antes de se firmar no Cagliari, é um dos nomes em ascensão no futebol italiano, tendo disputado 6 partidas internacionais pela seleção da Itália, e carrega sobre os ombros um pesado legado por ser filho de Paolo Maldini, um dos maiores zagueiros da história do futebol.