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imago-sport-1083603245.jpgSports Press Photo
Rian Rosendaal
Traduzido por

Deixar Memphis de fora causa espanto: 'Ele simplesmente precisa receber uma chance de Xavi'

Países Baixos

O fato de Memphis Depay ter sido preterido pelo técnico Xavi causa surpresa em Eljero Elia. Segundo o ex-ponta, o maior artilheiro da história da Holanda sempre deve ser convocado.

"Você esperaria que Xavi lhe desse uma chance. Ele está muito mais em forma agora do que durante a Copa do Mundo, eu acho. E lá ele também jogou pouco. Então você simplesmente tem que receber a chance", avaliou Elia nesta segunda-feira, no Rondo, da Ziggo Sport. 

"Memphis ainda pode ser valioso para a seleção holandesa? Sim, com certeza! Com todos esses garotos jovens. Não é à toa que ele é o maior artilheiro", disse o ex-internacional da Holanda, referindo-se aos 55 gols em 112 jogos pela seleção do atacante do Corinthians.

"A tragédia em torno de Memphis, claro, é que ele sofreu com lesões em todos os grandes torneios", lamentou o colega de mesa Wim Kieft. "Você sabe que, se ele estiver em forma, sempre pode recorrer a ele. Não é como se Memphis estivesse descartado. Mas primeiro vamos ver como estão os outros garotos."

Youri Mulder fala em um "sinal forte" de Xavi para Memphis. "Daqui a pouco você vai disputar muitos jogos, também poderá fazer muitas mudanças e ainda por cima um centroavante fica fora", disse o analista, referindo-se ao lesionado Donyell Malen.

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Xavi achou difícil dizer a Memphis que ele foi preterido na seleção holandesa. "Eu o conheço bem. Tenho uma boa relação com ele. Ele lidou com isso de forma realmente excelente. Reagiu com muita maturidade e entendeu completamente a minha decisão", disse o técnico nesta segunda-feira, em um momento com a imprensa.

"Ainda assim, o fato de Memphis não estar agora não significa que ele já tenha feito seu último jogo pela Holanda. "A porta não está fechada. Nem para Memphis, nem para ninguém."

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