Deivid completa trinca no Cruzeiro: jogador, técnico e agora dirigente

Ex-atacante foi convidado pelo novo presidente do clube para compor a diretoria celeste; relembre as trajetórias de Deivid com o Cruzeiro

O novo presidente do , Sérgio Rodrigues, já começa a atuar no clube. Mesmo com o futebol paralisado, Rodrigues já está renvando a diretoria do clube. E um ídolo do clube foi chamado para ajudar na reconstrução do time, que buscará sair na neste ano.

Segundo apuração do Globo Esporte, o ex-atacante trabalhará juntamente com o diretor de futebol Ricardo Drubscky e será uma das pontes entre os atletas e a diretoria cruzeirense. Deivid também fará parte da gerência da base do clube mineiro.

Com isso, Deivid completa o "hat-trick" no Cruzeiro. Ele atuou no clube como jogador, foi auxiliar-técnico e, posteriormente, assumiu como treinador principal. Agora, fará parte da diretoria celeste.

Deivid como jogador

O atacante atuou por apenas uma temporada no Cruzeiro, mas foi uma das mais marcantes da história do clube. Ele fez parte do time de 2003, que conquistou a tríplice coroa: , Copa do e Campeonato Brasileiro. Ao longo daquele ano, foram 31 jogos com a camisa celeste e 23 gols, sendo um dos protagonistas do time nas três conquistas.

Devid como treinador

O primeiro jogo de Deivid como treinador do Cruzeiro foi em 2015, quando teve que assumir momentaneamente o comando a equipe: vitória por 2 a 1 contra a pelo Brasileirão, fora de casa.

No início de 2016, ele foi efetivado como treinador principal. Foram 16 partidas à frente do clube mineiro, sem muito sucesso. Foram nove vitórias, cinco empates e duas derrotas. Após a eliminação do Cruzeiro na semifinal do Campeonato Estadual, Deivid foi demitido.

Deivid como diretor

A principal missão de Deivid será recolocar o Cruzeiro na Série A do Campeonato Brasileiro. O clube passa por um momento delicado, mesmo sem bola rolando. O clube foi punido pela Fifa pela falta de pagamento da compra do volante Denílson e começará a Série B com menos seis pontos na tabela, correndo sérios riscos de rebaixamento à terceira divisão nacional.

O rebaixamento do clube na temporada passada ainda machuca os jogadores que participaram na campanha (negativamente) histórica do clube. Dedé e Fábio criticaram o treinador Rogério Ceni, que ficou menos de dois meses no Cruzeiro e tentou, neste período, mudar o status quo da equipe, sem sucesso.