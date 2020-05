Dedé e Fábio criticam Ceni: “teve culpa no rebaixamento do Cruzeiro”

Os dois confirmaram atritos entre o treinador e os atletas da Raposa

A curta e conturbada passagem de Rogério Ceni pelo comando do voltou à tona depois que Fábio e Dedé, dois jogadores importantes da equipe, relembraram conflitos com o treinador e o atribuíram parcela da culpa pela queda da .

Em entrevista à ESPN, o goleiro Fábio, um dos poucos que foi salvo pela torcida após o rebaixamento do Cruzeiro, deixou claro que havia, cim, um racha entre os jogador e Ceni, principalmente por, segundo ele, uma falta de coerência de treinador.

“Eu sou bem direto, o Rogério teve uma parcela de culpa na sua saída também, pela forma que geriu alguns momentos, principalmente quando a gente teve a oportunidade de estar frente à frente com o Rogério. E situações que saíram da própria boca dele, quando chegou na frente da imprensa, ele agiu de uma outra forma. Com certeza, vai existir um atrito muito grande do atleta com o técnico, fora as circunstâncias que vocês acompanharam”, afirmou o goleiro.

Segundo Fábio, os atritos começaram quando Thiago Neves criticou as escolhas do treinador : "Houve uma reunião do Rogério, ele falou que poderia ter afastado o Thiago, ter mandado o Thiago embora, mas, como o Thiago pediu desculpa, ele esqueceu aquele problema e falou que estava tudo resolvido. Depois, naquela reunião, ele falou que tudo que acontecesse, ele queria que nada mais fosse colocado na imprensa, que resolveria tudo internamente”.

Porém, não foi isso que o próprio Rogério fez. "Na sequência, fomos para um jogo contra o no Independência, perdemos por 4 a 1 num domingo de manhã. E ele falou um monte de coisa, como se tivéssemos entregado o jogo. Ali foi o maior atrito que aconteceu. Ficou muito nítido, falou praticamente que a gente quis entregar o jogo para que pudesse tirar ele do cargo", contou Fábio, sobre Ceni ter insinuado que os jogadores estava fazendo corpo mole.

Depois de Fábio, foi a vez do zagueiro Dedé dar entrevista à ESPN e falar sobre o ex-treinador do time mineiro, ele foi mais um que atribuiu a Ceni parte da culpa pelo rebaixamento. "Eu não sei te dizer isso (se o Cruzeiro se salvaria se Ceni ficasse no cargo). Mas eu acho que a situação do time dar uma descida, também tem uma parcela de culpa do Rogério Ceni” afirmou Dedé.

Ao se justificar, Dedé também deu a entender que a relação do técnico com os atletas não era das melhores: “Ele teve muitas oportunidades... Não estou cornetando e nem falando mal dele. Mas ali não era só o trabalho tático e técnico do treinador. Tem o psicológico também. E estava muito inflamada essa situação psicológica".

A curta passagem de Ceni no comando dos mineiros durou apenas oito jogos, dos quais foram duas vitórias, dois empates e quatro derrotas, quando o clube já se encontrava em uma situação delicada, que acabou o levando a primeira queda de sua história.