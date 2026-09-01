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Hussein Hamdy

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Definido: Grealish se transfere para rival do City na Premier League

Mercado da bola
J. Grealish
Manchester City
Everton
Premier League
England

Ele vai se reinventar?

Jack Grealish, astro do Manchester City, concordou em se transferir para outro clube da Premier League durante a atual janela de transferências de verão.

Fabrizio Romano, especialista no mercado da bola, escreveu em sua conta na rede "X": "Urgente: Jack Grealish passará pelos exames médicos na manhã de terça-feira, como preparação para se juntar ao Everton. O negócio está fechado".

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E Romano acrescentou: "Foi alcançado um acordo com o Manchester City sobre a transferência de Grealish por empréstimo, após a obtenção da aprovação do jogador quanto à ida para o Everton".

O especialista em transferências concluiu: "O Everton vinha pressionando há vários dias para concretizar o negócio, e agora conseguiu trazer Grealish de volta às suas fileiras".

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