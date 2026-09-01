Jack Grealish, astro do Manchester City, concordou em se transferir para outro clube da Premier League durante a atual janela de transferências de verão.

Fabrizio Romano, especialista no mercado da bola, escreveu em sua conta na rede "X": "Urgente: Jack Grealish passará pelos exames médicos na manhã de terça-feira, como preparação para se juntar ao Everton. O negócio está fechado".



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E Romano acrescentou: "Foi alcançado um acordo com o Manchester City sobre a transferência de Grealish por empréstimo, após a obtenção da aprovação do jogador quanto à ida para o Everton".

O especialista em transferências concluiu: "O Everton vinha pressionando há vários dias para concretizar o negócio, e agora conseguiu trazer Grealish de volta às suas fileiras".



