Deco recebe convite para assumir futebol do Barcelona

Ex-jogador deve recusar oferta para manter sua carreira como empresário de atletas

Deco recebeu, nessa terça-feira (2), convite do Barcelona para assumir o cargo de diretor de futebol, como soube a GOAL. A função ficará vaga a partir de 30 de junho, com a saída de Mateu Alemany, e o luso-brasileiro é o favorito para o cargo. A informação sobre o interesse no ex-jogador foi inicialmente divulgada pela Radio Catalunya.

A proposta já foi enviada pelo presidente Joan Laporta, mas a tendência é que Deco recuse a oferta apresentada pelos catalães. Ele ainda não deu uma resposta à diretoria, mas faz considerações ao lado de amigos da área do futebol.

O ex-jogador tem atletas espalhados pelo mundo do futebol. Dentre eles, o atacante Raphinha, que hoje defende as cores do Barça. O empresário atua também como representante do clube catalão na América do Sul — função que já foi exercida pelo agente André Cury. Deco acredita que a posição atual trará mais vantagens financeiras.

Outra questão desfavorável é a rotina do empresário. Ele tem residência fixa na cidade do Porto, em Portugal, mas tem vivido com mais frequência no Brasil nos últimos meses, sobretudo pelo trabalho como empresário. A volta definitiva à Europa não deixa o agente tão animado.

Por outro lado, o ex-jogador entende que o cargo de diretor de futebol do Barcelona representa um status interessante no mercado da bola. O Barça é reconhecido por ele como um dos maiores do mundo. Entretanto, tem predileção pelo atual cargo.

Deco ainda não deu uma resposta definitiva ao Barcelona e vê pressão do presidente Joan Laporta para que ele aceite a proposta e atue como diretor de futebol a partir da próxima temporada. Contudo, não está tão animado para trabalhar no cargo.