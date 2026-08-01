O Barcelona segue com seus esforços incansáveis para fechar a contratação de um novo atacante que comande o setor ofensivo da equipe catalã na próxima temporada, enquanto continuam as negociações para conquistar o argentino Julián Álvarez. Ao mesmo tempo, surgem nomes alternativos na mesa do diretor esportivo Deco.

O jornal espanhol "As" revelou que o atacante grego Vangelis Pavlidis, estrela do Benfica de Portugal, está entre as opções consideradas pela diretoria catalã como plano alternativo caso o negócio com Álvarez não se concretize.

O interesse em Pavlidis aumentou após a grave lesão sofrida por Ely Junior Krupi, que ficará afastado dos gramados por um período que varia entre 3 e 4 meses devido a uma fratura no metatarso do pé, o que coloca o Barcelona diante da necessidade urgente de reforçar seu setor ofensivo.

Apesar de Pavlidis não encabeçar a lista de prioridades do clube, suas características técnicas e sua evidente capacidade de finalização, além de seu custo relativamente baixo em comparação com as demais alternativas, fazem dele uma opção atraente para a diretoria esportiva.

O futuro do negócio está estreitamente ligado à situação de Ferran Torres, que ainda conta com a confiança do técnico Hansi Flick, já que o clube busca renovar seu contrato. No entanto, sua possível saída durante a atual janela de transferências dará a Deco uma margem maior de manobra no mercado.

Pavlidis possui um cartel goleador expressivo, tendo marcado 30 gols e dado 6 assistências em 53 partidas por todas as competições na temporada passada, depois de se juntar ao Benfica por 18 milhões de euros vindo do clube holandês AZ Alkmaar em 2024.

O jogador de 27 anos reforçou sua posição nesta semana ao marcar quatro gols contra o St. Gallen da Suíça nas eliminatórias de acesso à Liga Europa, trazendo seu nome de volta aos holofotes europeus.

Pavlidis guarda uma lembrança marcante junto à torcida do Camp Nou, onde marcou um hat-trick histórico em apenas 29 minutos contra o Barcelona durante a partida da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa na temporada passada, em Lisboa, tornando-se o jogador mais rápido a alcançar esse feito contra a equipe catalã em competições europeias, apesar de o Barcelona ter vencido no fim das contas por 5 a 4 em uma partida emocionante.