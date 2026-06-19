Declarações polêmicas do assistente de Guardiola sobre o futuro do Real Madrid sob o comando de Mourinho

O técnico espanhol Carlos Vicens, treinador do Braga, de Portugal, elogiou a nomeação de José Mourinho como técnico do Real Madrid, afirmando que ele formará um time competitivo e forte, apesar dos grandes desafios que o aguardam nessa missão de reconstrução.

Vicens, que atuou como assistente de Pep Guardiola no Manchester City antes de se transferir para Portugal no verão passado, disse em entrevista ao jornal “As”: “Mourinho é um técnico de alto nível. Ele vai montar uma equipe competitiva, pois essa é sua marca registrada”.

O técnico, que levou o Braga às semifinais da Liga Europa e à final da Copa da Liga em sua primeira temporada, acrescentou: “Ele analisará com precisão os pontos fortes que tem à disposição e os utilizará em benefício da equipe para conquistar vitórias nas partidas; além disso, costuma ter uma visão perspicaz na hora de lidar com os pontos fracos”.

Vicente destacou que Mourinho “conhece bem o clube e a competição, e transmite sua mensagem de maneira única”, destacando que o técnico português “é um homem inteligente que sabe se adaptar a todas as circunstâncias” e que evoluiu seu estilo, passando de uma estratégia baseada em contra-ataques em sua primeira passagem pelo Real Madrid para um jogo de domínio de posse de bola em sua última experiência no Benfica.

Em resposta a uma pergunta sobre a possibilidade de os jogadores se rebelarem contra Mourinho, Vicens afirmou: “Ele tem uma personalidade forte e um temperamento marcante, não faz favoritismo, tem vasta experiência nessa área e sabe como comandar um vestiário cheio de estrelas”.

Sobre sua experiência com Guardiola, que anunciou sua saída do Manchester City após 10 anos, Vicens disse: “É um excelente técnico, que soube evoluir e se adaptar à época e às exigências dos adversários; seu estilo de futebol é universal, e suas conquistas são difíceis de igualar”.

Em uma declaração que chamou a atenção, Vicens respondeu a uma pergunta hipotética sobre a possibilidade de Guardiola treinar o Real Madrid, dizendo: “Não acredito que veremos isso, mas se nos limitarmos apenas ao aspecto profissional, Guardiola seria um bom técnico para qualquer time do mundo. Pep é uma aposta segura”.