Declarações contundentes de Tuchel após a classificação para a semifinal

O técnico alemão Thomas Tuchel soltou lançou uma bomba de grande impacto após a classificação da seleção da Inglaterra para as semifinais da Copa do Mundo de 2026, com uma emocionante vitória por 2 a 1 sobre a Noruega na prorrogação, no Hard Rock Stadium, em Miami, declarando seu total descontentamento com o desempenho dos Três Leões e descrevendo o jogo como “fraco”, apesar da conquista histórica.

Tuchel disse, em declarações contundentes à emissora britânica ITV, nas quais parecia extremamente incomodado: “Nós complicamos as coisas para nós mesmos hoje. O resultado é fantástico. Nos classificamos para a semifinal, é incrível, mas não estou satisfeito com nosso desempenho em todos os aspectos. O empenho está lá, mas complicamos muito as coisas para nós mesmos por causa da nossa maneira de jogar.”

Erros táticos e falta de velocidade

O técnico alemão acrescentou em tom severo: “Erros táticos, falta de velocidade e de consistência, tivemos sorte”, em uma clara referência a que a classificação se deveu mais à sorte do que a um desempenho coletivo convincente, apesar dos dois gols de Jude Bellingham que salvaram a equipe da eliminação.

Tuchel se recusou a usar a mentalidade como desculpa para o fraco desempenho, dizendo com veemência: “Mentalidade? É uma questão de mentalidade, simplesmente. Como podemos falar de mentalidade agora? Não é um problema de mentalidade; podemos ignorá-lo e justificá-lo. Por que falar de mentalidade? O problema está na qualidade do nosso jogo; é uma questão de qualidade. Precisamos jogar melhor.”

Classificação emocionante em meio a críticas contundentes

A Inglaterra sofreu um gol de abertura com uma bela jogada do norueguês Andreas Schildrop aos 36 minutos, antes de Bellingham empatar nos acréscimos do primeiro tempo (45+2); em seguida, o meio-campista do Real Madrid garantiu a classificação com seu segundo gol no início da prorrogação (94º minuto).

A Inglaterra enfrentará nas semifinais o vencedor do confronto entre Suíça e Argentina.