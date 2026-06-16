Declaração surpreendente de “Spiderman” sobre Lamine Yamal

O ator britânico Tom Holland não se contentou em aproveitar sua visita à capital espanhola, Madri, para promover seu novo filme; ele também se transformou em comentarista de futebol ao indicar o ala do Barcelona, Lamine Yamal, para interpretar o Homem-Aranha em campo.

O ator britânico, que chegou a Madri para participar dos eventos de divulgação do filme “Spider-Man: Brand New Day”, se viu em meio ao clima da Copa do Mundo de 2026, enquanto o filme, quarto capítulo da série da Marvel dirigido por Destin Daniel Cretton, estreia nos cinemas no próximo dia 31 de julho.

Durante uma entrevista concedida à DAZN na área reservada aos torcedores para acompanhar os jogos da “La Roja”, Holland foi questionado sobre o jogador mais adequado para assumir o papel do Homem-Aranha no mundo do futebol, e sua resposta foi imediata: “Lamine Yamal”.

Holland disse sorrindo: “A velocidade de Yamal, sua habilidade e sua capacidade de se mover com agilidade entre os zagueiros o tornam perfeito para interpretar o Homem-Aranha. Ele seria um Homem-Aranha incrível”.

O astro de 29 anos não escondeu seu apreço pela nova geração do Barcelona, em um momento em que surgiram notícias de que ele teria gravado um conteúdo promocional com jogadores do clube catalão como parte da campanha mundial do filme, lançada em Madri.

Holland, conhecido por acompanhar o futebol, também falou sobre as chances da seleção espanhola na Copa do Mundo que será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México, dizendo: “A Espanha é uma das maiores potências históricas do futebol, e estou confiante de que eles são capazes de fazer um torneio fantástico”.

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E ele não parou apenas em Yamal. Quando questionado sobre Julián Álvarez, o atacante argentino cujo nome tem sido associado ao Barcelona e que é famoso por comemorar ao estilo do Homem-Aranha, Holland demonstrou um entusiasmo evidente: “Eu sempre o coloco no meu time dos sonhos; ele seria um excelente candidato para vestir a roupa de super-herói. Espero conhecê-lo pessoalmente e desejo-lhe boa sorte na Copa do Mundo.”

A visita de Holland e Zendaya a Madri, que incluiu uma turnê mundial de divulgação do filme, coincidiu com a agitação da cidade em clima de Copa do Mundo, dando ao ator britânico uma rara oportunidade de combinar a divulgação cinematográfica com conversas sobre futebol... na linguagem dos super-heróis.