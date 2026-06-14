Declaração sucinta abre caminho para a saída do astro do Barcelona do Camp Nou

Ferran Torres, atacante da seleção espanhola e do Barcelona, evitou falar sobre seu futuro no clube catalão.

Em declarações à imprensa antes da partida de estreia da Espanha contra Cabo Verde na Copa do Mundo de 2026, Torres respondeu a uma pergunta direta sobre sua permanência no Barcelona na próxima temporada dizendo: “Vejo-me jogando amanhã contra Cabo Verde”, em uma resposta sucinta que deixa a porta aberta para a possibilidade de uma saída, especialmente com seu nome sendo associado recentemente ao Paris Saint-Germain.

Na coletiva de imprensa realizada pela seleção espanhola antes da partida de estreia, a “La Roja” escolheu Ferran Torres para falar com a mídia, onde ele fez declarações sobre seu futuro no Barcelona e a esperada partida contra Cabo Verde.

A declaração de Torres traz uma mensagem clara que sugere que não há garantias de que ele permaneça no Barcelona, apesar de ter sido um jogador fundamental nas últimas etapas da temporada e ter superado Robert Lewandowski na escalação titular, já que se esperava que o clube catalão agisse para renovar seu contrato muito antes do que fez.

O nome do ex-atacante do Valencia foi recentemente associado ao Paris Saint-Germain, num momento em que se espera que ele seja titular pela Espanha na Copa do Mundo, o que levou o Barcelona a acelerar a renovação de seu contrato para evitar perdê-lo em uma transferência gratuita ou por um valor inferior ao seu valor de mercado.

Quanto à Copa do Mundo, Ferran fez uma declaração forte sobre a seleção espanhola, dizendo: “Esta equipe conta com 26 capitães”.

Quanto ao jogo contra Cabo Verde marcado para amanhã, segunda-feira, Ferran alertou para que não se subestime o adversário, apesar da clara superioridade da Espanha, dizendo: “O jogo de estreia é extremamente importante. Eles não têm nada a perder, e isso sempre aumenta o nível de dificuldade”.