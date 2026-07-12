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SV Werder Bremen v Borussia Dortmund - BundesligaGetty Images Sport
Hussein Hamdy

Traduzido por

Declaração oficial do Dortmund sobre a transferência de Ademi para o Barcelona

K. Adeyemi
Borussia Dortmund
Barcelona
Copa do Mundo
Alemanha
Espanha

Assinatura prevista

O Borussia Dortmund se pronunciou oficialmente, neste domingo, sobre a possível transferência do atacante Karim Ademi para o Barcelona.

O Borussia Dortmund escreveu em sua conta na rede “X”: “Karim Ademi e Kjel Watten não participarão dos treinos de hoje... Os dois jogadores receberam permissão para conduzir negociações sobre a transferência para outros clubes”.

Relatos da imprensa espanhola já haviam indicado que o Barcelona havia fechado o acordo definitivo com o Borussia Dortmund sobre a transferência de Karim Ademi para o time catalão, no qual o Barça pagará 22 milhões de euros como valor fixo, além de 7 milhões de euros em variáveis.

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O Barcelona já havia chegado a um acordo com o jogador há alguns dias, segundo o qual ele receberá um salário anual total de 12 milhões de euros, conforme a rede “Sky Sports”.

As reportagens indicam que a contratação de Ademi não será anunciada oficialmente até que esses últimos detalhes sejam resolvidos; o atacante está atualmente na Alemanha, aguardando a viagem para Barcelona, e as previsões apontam que tudo será finalizado nos primeiros dias da próxima semana (que começa na segunda-feira).

Karim Ademi deverá passar por exames médicos assim que toda a documentação relacionada à transação estiver completa, para então se integrar imediatamente aos treinos coletivos da equipe sob o comando do técnico Hans Flick. A equipe foi convocada para retomar os treinos na próxima segunda-feira, 13 de julho, sendo que o atacante será apresentado oficialmente como novo jogador do Barcelona em seguida.

Karim Ademi é a segunda contratação do Barcelona na atual janela de transferências de verão. Antes do início da Copa do Mundo, o clube fechou a contratação de Anthony Gordon por 70 milhões de euros como valor fixo, além de 10 milhões de euros em variáveis.

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