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Hussein Hamdy

Traduzido por

Declaração ambígua de Rüdiger gera polêmica sobre sua relação com Mourinho

A. Ruediger
J. Mourinho
Real Madrid
Alemanha
Copa do Mundo
Alemanha
Portugal
Espanha

Resposta inesperada

Antonio Rüdiger, zagueiro do Real Madrid, que atualmente disputa a Copa do Mundo de 2026 pela seleção alemã, fez uma declaração enigmática em entrevista à Dazn, após a derrota da seleção alemã para a Equador por 2 a 1.

Essa declaração polêmica surgiu depois que o jornalista Sergio Kerante fez uma pergunta direta a Rüdiger sobre a chegada do português José Mourinho ao comando técnico do Real Madrid. A resposta do experiente zagueiro não demorou a se espalhar amplamente e gerou grande repercussão nas redes sociais.

O zagueiro alemão comentou, rindo, sobre a pergunta que lhe foi feita: “Se estou animado para trabalhar com o Mourinho? Vamos pensar na Copa do Mundo primeiro e, depois disso, irei com meu pai”.

Essa resposta gerou muitas especulações nas redes sociais sobre se Rüdiger considera o técnico português José Mourinho como seu pai no mundo do futebol.

Poucas horas antes dessa entrevista, na cidade de Winston-Salem, nos Estados Unidos, Antonio Rüdiger havia falado sobre a situação atual do Real Madrid e abordado a contratação de José Mourinho como novo técnico do time — um treinador que o astro alemão nunca havia conhecido nem jogado sob seu comando antes.

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Rüdiger se pronunciou sobre a contratação do novo técnico português, dizendo: “Não posso falar muito, mas posso garantir que isso me deixa extremamente animado. Finalmente poderei jogar sob sua liderança e orientação, já que houve muitas conversas com ele no passado, mas, por algum motivo, elas não deram certo. Por isso, estou muito feliz agora em recebê-lo entre nós”.

O zagueiro do Real Madrid reconheceu as dificuldades que enfrentou recentemente, dizendo: “Passei por um ano muito difícil, especialmente do ponto de vista físico, e tive que lutar muito contra as lesões até conseguir voltar aos gramados”.

O zagueiro alemão encerrou sua fala destacando sua forte ligação com o clube real: “O Real Madrid é exatamente como minha casa; sinto-me muito à vontade lá, e minha família também está extremamente feliz neste lugar. Por isso, nunca pensei em nenhuma outra opção, pois tudo o que eu queria era recuperar minha forma física e conquistar meu novo contrato, e já consegui isso.”

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