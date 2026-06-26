Declaração ambígua de Rüdiger gera polêmica sobre sua relação com Mourinho

Antonio Rüdiger, zagueiro do Real Madrid, que atualmente disputa a Copa do Mundo de 2026 pela seleção alemã, fez uma declaração enigmática em entrevista à Dazn, após a derrota da seleção alemã para a Equador por 2 a 1.

Essa declaração polêmica surgiu depois que o jornalista Sergio Kerante fez uma pergunta direta a Rüdiger sobre a chegada do português José Mourinho ao comando técnico do Real Madrid. A resposta do experiente zagueiro não demorou a se espalhar amplamente e gerou grande repercussão nas redes sociais.

O zagueiro alemão comentou, rindo, sobre a pergunta que lhe foi feita: “Se estou animado para trabalhar com o Mourinho? Vamos pensar na Copa do Mundo primeiro e, depois disso, irei com meu pai”.

Essa resposta gerou muitas especulações nas redes sociais sobre se Rüdiger considera o técnico português José Mourinho como seu pai no mundo do futebol.

Poucas horas antes dessa entrevista, na cidade de Winston-Salem, nos Estados Unidos, Antonio Rüdiger havia falado sobre a situação atual do Real Madrid e abordado a contratação de José Mourinho como novo técnico do time — um treinador que o astro alemão nunca havia conhecido nem jogado sob seu comando antes.

Rüdiger se pronunciou sobre a contratação do novo técnico português, dizendo: “Não posso falar muito, mas posso garantir que isso me deixa extremamente animado. Finalmente poderei jogar sob sua liderança e orientação, já que houve muitas conversas com ele no passado, mas, por algum motivo, elas não deram certo. Por isso, estou muito feliz agora em recebê-lo entre nós”.

O zagueiro do Real Madrid reconheceu as dificuldades que enfrentou recentemente, dizendo: “Passei por um ano muito difícil, especialmente do ponto de vista físico, e tive que lutar muito contra as lesões até conseguir voltar aos gramados”.

O zagueiro alemão encerrou sua fala destacando sua forte ligação com o clube real: “O Real Madrid é exatamente como minha casa; sinto-me muito à vontade lá, e minha família também está extremamente feliz neste lugar. Por isso, nunca pensei em nenhuma outra opção, pois tudo o que eu queria era recuperar minha forma física e conquistar meu novo contrato, e já consegui isso.”