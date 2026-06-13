Declan Rice de repente começa a rir ao falar de Brian Brobbey: “Isso não pode ir ao ar!”

Um vídeo com o meio-campista do Arsenal, Declan Rice, como protagonista está causando muita hilaridade na internet. Durante uma rodada de apresentações antes da Copa do Mundo, o jogador da seleção inglesa fez uma piada sobre o nome de Brian Brobbey.

Assim como na Premier League, todos os jogadores da Copa do Mundo tiveram que pronunciar seus nomes corretamente. Isso deve ajudar comentaristas, analistas e fãs de futebol em todo o mundo a pronunciar corretamente os nomes dos jogadores.

Rice, que sempre gosta de uma brincadeira, não perdeu a oportunidade. “Brian Brobbery”, disse o inglês com um olhar sério para a câmera.

Todos os presentes caíram na gargalhada, após o que Rice voltou a assumir um tom sério. “Não podem transmitir isto! Não podem divulgar isto, foi apenas uma piada pessoal. Declan Rice...”

As imagens de Rice acabaram aparecendo online mesmo assim. Nas redes sociais, torcedores de futebol do mundo todo podem rir disso.

Rice joga no Arsenal ao lado de Jurriën Timber, o melhor amigo do atacante do Sunderland, Brobbey. Ao longo de sua carreira, ele já enfrentou três vezes o jogador de Amsterdã, conhecido por sua força física.