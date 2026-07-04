Decisão urgente da FIFA sobre a partida entre França e Paraguai

A Federação Internacional de Futebol (FIFA) confirmou hoje, sábado, que a partida das oitavas de final entre França e Paraguai será disputada na data prevista, apesar das crescentes preocupações com as condições climáticas na cidade de Filadélfia, nos Estados Unidos, que vem enfrentando perturbações climáticas recorrentes nos últimos dias.

De acordo com o que informou o canal francês RMC, a partida terá início na data prevista, conforme já havia sido decidido, embora várias partidas da Copa do Mundo de 2026 tenham sido afetadas nas últimas semanas pelas fortes tempestades que atingiram diversas regiões dos Estados Unidos, o que levou ao adiamento ou à alteração das datas de algumas delas.

A Federação Internacional de Futebol (FIFA) esclareceu, em comunicado oficial, que está acompanhando de perto a evolução das condições meteorológicas, ressaltando que a segurança dos jogadores e dos torcedores continua sendo a máxima prioridade.

O comunicado dizia: “Continuamos monitorando as condições meteorológicas e forneceremos mais informações assim que estiverem disponíveis”, em referência à disposição da FIFA de tomar quaisquer medidas preventivas caso as circunstâncias assim o exijam.

Este confronto tão aguardado ocorre após a seleção francesa ter se classificado para as oitavas de final com uma vitória convincente sobre a Suécia por 3 a 0, enquanto a seleção do Paraguai garantiu sua vaga na mesma fase após uma emocionante vitória sobre a Alemanha nos pênaltis, em uma das maiores surpresas do torneio até o momento.