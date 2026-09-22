Decisão surpreendente: Raphinha escolhe o homem do grande negócio com o Barcelona

Raphinha está próximo de concluir um passo que muitos não esperavam neste momento, pois o jogador brasileiro, que vinha administrando sua carreira sozinho, sem agente, por um período de tempo, está prestes a firmar contrato com um novo representante.

Esse passo, revelado pelo jornal "Sport", surge em um momento decisivo, quando faltam apenas os últimos retoques para a renovação de seu contrato com o Blaugrana.

O jornal catalão informou que quem passará a representar o artilheiro do Campeonato Espanhol é um dos nomes mais destacados do mercado de transferências, Ali Barat, que também mantém uma relação forte com a diretoria do Barcelona.

Acrescentou que quem passará a representar Raphinha é um empresário com um histórico repleto de sucessos; trata-se de uma figura de destaque no mundo do futebol, que conduziu grandes negociações nas principais ligas mundiais durante as últimas temporadas.

Por fim, Raphinha bateu o martelo, depois que os principais agentes de jogadores do mercado — ao longo dos últimos anos — buscaram incluí-lo em suas listas; entre eles Pini Zahavi (que conduziu negociações que se estenderam por vários meses), Jorge Mendes e dois de seus compatriotas brasileiros: Giuliano Bertolucci (o agente brasileiro de maior renda no mundo) e a agência "Roc Nation" (que representa, entre outros, Marc Bernal, do Barcelona, além de Vinícius Júnior e Endrick, do Real Madrid). Mesmo assim, ele recusou a todos com educação.

A parceria entre Raphinha e Ali Barat, dono da agência "Epic Sport", é uma surpresa inesperada; não havia qualquer informação sobre a existência de um possível vínculo entre o astro brasileiro e o empresário iraniano radicado nos Emirados Árabes Unidos, conhecido por seu extremo apego à discrição e ao sigilo.

A história de Raphinha com o Barcelona tem um aspecto singular que não se aplica a nenhum outro jogador do elenco; pois, quando ele chegou ao "Camp Nou" vindo do Leeds, seu agente era Deco, a mesma pessoa que agora ocupa um cargo do lado oposto, na condição de diretor esportivo, e, desde que o ex-jogador português passou a essa função administrativa, o ponta ficou sem agente.

Mas essa situação está prestes a mudar; o novo agente iniciará seu trabalho com um negócio de peso, que é a renovação de contrato do jogador brasileiro, que passará a ser um dos mais bem pagos do elenco, o que reflete sua grande importância tanto dentro do vestiário quanto dentro de campo.

A permanência do jogador brasileiro nas fileiras do Blaugrana é motivo de alegria para toda a torcida do Barcelona, que demonstra grande satisfação com o comprometimento desse atacante que não conhece a rendição.

Deco esclareceu aos membros do clube que houve avanços nas negociações para a extensão do contrato do capitão até 30 de junho de 2030; seu contrato atual vai até 2028, o que significa que esse passo adicionará mais duas temporadas.

O próprio jogador já havia se mostrado aberto a essa possibilidade, tendo afirmado, em entrevista à rádio "RAC1", sua intenção de estender o contrato para além de 2028, manifestando o desejo de se aposentar do futebol como jogador do Barcelona.

Seu nível atual reflete o motivo pelo qual o clube catalão sente a necessidade de agir; Raphinha marcou 12 gols nas sete primeiras rodadas do Campeonato Espanhol (incluindo o registro de um "hat-trick" em duas partidas consecutivas, contra Levante e Sevilla), além de outros dois gols na Liga dos Campeões da Europa, totalizando 14 gols em oito partidas oficiais.

E ele conseguiu isso atuando como centroavante, uma função que lhe foi confiada pelo treinador Hansi Flick, embora Raphinha não seja um atacante nato, além de liderar atualmente a disputa pelo prêmio "Pichichi" (artilheiro do campeonato) com uma vantagem de cinco gols.

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