Decisão surpreendente de Mourinho muda o futuro de Endrick

O Real Madrid definiu sua posição final sobre o futuro do brasileiro Endrick durante a atual janela de transferências de verão.

De acordo com o jornal espanhol "As", o Real Madrid fechou as portas para a saída de Endrick por empréstimo, diante da insistência do técnico José Mourinho em mantê-lo no elenco, e de sua convicção de que ele terá um papel importante no período que se aproxima.

O jornal destacou que as últimas horas foram marcadas por movimentações intensas em torno do futuro de Endrick, especialmente com a existência de propostas relevantes de clubes de destaque, como Roma e Aston Villa, para contar com seus serviços por empréstimo. No entanto, o Real Madrid resolveu a questão de forma definitiva e recusou sua saída.

Mourinho conta com o jogador e acredita que ele terá um papel influente, opinião essa que também é adotada por Florentino Pérez, que nutre uma estima especial pelo atacante brasileiro. Por sua vez, Endrick aceita o novo desafio.

Endrick terá de disputar minutos em campo no Real Madrid em pé de igualdade com os demais jogadores.

Mourinho foi categórico sobre a situação do jogador brasileiro, pois o vê como útil não apenas para atuar na posição de centroavante, mas também para criar perigo pela ponta direita, função que Endrick executa bem, depois de ter disputado algumas partidas nessa posição pelo Palmeiras, e especialmente pelo Olympique Lyon sob o comando do técnico Paulo Fonseca.

As partidas que Endrick disputou durante a pré-temporada para a nova temporada contribuíram de forma essencial para a decisão do técnico português.

O Real Madrid apoia a decisão de Mourinho de contar com Endrick, pois o clube dá grande importância à situação do jogador brasileiro, por quem pagou há dois anos 35 milhões de euros fixos, além de 25 milhões de euros potenciais em variáveis, enquanto o total gasto pelo clube com ele, entre o valor da transferência, comissões, salário e bônus, ultrapassou 80 milhões de euros.

Ainda assim, Endrick não abandona completamente a ideia de buscar uma oportunidade de atuar fora do Real Madrid no futuro, caso não consiga obter os minutos em campo que almeja com a equipe.

O empréstimo de Endrick ao Olympique Lyon na temporada passada provou ser uma experiência extremamente positiva para ele, depois de ter marcado 8 gols e dado 5 assistências em 21 partidas, o que lhe deu a oportunidade de estar com a seleção brasileira na Copa do Mundo.

O jogador deseja aproveitar esse embalo para garantir seu lugar no Real Madrid, e confia muito em sua capacidade de alcançar isso, mas não descarta a possibilidade de um acordo para seu empréstimo durante a próxima janela de transferências de inverno.

Antes de Mourinho barrar a saída de Endrick, dois clubes já haviam avançado nas negociações com o jogador e com o Real Madrid a respeito de seu empréstimo: Roma e Aston Villa, comandado por Unai Emery.

A Roma parecia a melhor opção para o jogador, tendo em vista a participação da equipe na Liga dos Campeões, além de contar com grandes chances de ser titular de forma regular.

Já agora, Endrick aceita o desafio proposto por Mourinho, e vai lutar para dar continuidade à sua evolução no Real Madrid, o maior sonho de sua vida.