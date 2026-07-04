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Messi EgyptGetty Images

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Decisão polêmica de Hossam Hassan antes do confronto contra a Argentina

Argentina x Egito
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A equipe viaja hoje para Atlanta

A seleção egípcia de futebol parte, neste sábado à noite, para a cidade de Atlanta, nos Estados Unidos, a fim de se preparar para a partida das oitavas de final da Copa do Mundo contra a Argentina, marcada para a próxima terça-feira, em um desafio considerado o mais difícil da trajetória dos Faraós na competição.

Ibrahim Hassan, diretor da seleção egípcia, anunciou, pela página oficial da Federação Egípcia de Futebol no Facebook, que a delegação partirá de Dallas exatamente às 14h, horário local, ou seja, às 22h no horário do Cairo, e destacou que a comissão técnica decidiu conceder aos jogadores um dia inteiro de descanso hoje, sem treinos.

Hassan explicou que a decisão de conceder o descanso teve como objetivo dar aos jogadores a oportunidade de se recuperarem física e mentalmente após o confronto exaustivo contra a Austrália nas oitavas de final, que exigiu um esforço excepcional ao longo de 120 minutos antes da decisão nos pênaltis.

A seleção egípcia havia conquistado a vaga nas oitavas de final após derrotar a Austrália nos pênaltis, depois que o tempo regulamentar e a prorrogação terminaram empatados em 1 a 1, em uma partida que contou com uma atuação combativa dos Faraós.

O Egito enfrenta agora uma tarefa difícil contra a Argentina, atual campeã, em uma partida que carrega as esperanças de todo um povo de alcançar um feito histórico: chegar às quartas de final da Copa do Mundo pela primeira vez na história do futebol egípcio.

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