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Hussein Hamdy

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Decisão oficial de Simeone define situação de Álvarez diante do Sevilla

Mercado da bola
J. Alvarez
D. Simeone
Atlético de Madrid
La Liga
Barcelona
Argentina
Espanha

Um futuro complicado no mercado de transferências

Diego Simeone, técnico do Atlético de Madrid, anunciou a lista de convocados para o confronto contra o Sevilla, neste sábado, pela terceira rodada do Campeonato Espanhol.

A surpresa mais marcante nas escolhas de Simeone foi a presença do zagueiro argentino Cristian Romero, cuja inclusão representou um forte reforço defensivo para o Atlético, após superar seus problemas físicos.

Já Julián Álvarez ficou de fora da lista do Atlético de Madrid, em meio a uma semana marcada por tensão entre o atacante argentino e o clube madrilenho.

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Diego Simeone confirmou o corte do atacante durante sua coletiva de imprensa, esclarecendo que a decisão foi tomada por conta da ausência de Álvarez em alguns treinos coletivos, em razão de sua recusa em participar dos treinamentos.

A lista completa do Atlético de Madrid ficou da seguinte forma:

La Liga
Sevilla crest
Sevilla
SEV
Atlético de Madrid crest
Atlético de Madrid
ATM
La Liga
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Rayo Vallecano crest
Rayo Vallecano
RAY

Oblak, Musso, Esquivel, Llorente, Pubill, Giménez, Hancko, Grimaldo, Cuti Romero, Domínguez, Dani Martínez, Koke, Hjulmand, Barrios, Cardoso, Baena, Mendoza, Castillo, Kang-in, Arnau Ortiz, Carlos Martín, Giuliano, Lookman e Kubo.

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