Decisão oficial de Simeone define situação de Álvarez diante do Sevilla

Diego Simeone, técnico do Atlético de Madrid, anunciou a lista de convocados para o confronto contra o Sevilla, neste sábado, pela terceira rodada do Campeonato Espanhol.

A surpresa mais marcante nas escolhas de Simeone foi a presença do zagueiro argentino Cristian Romero, cuja inclusão representou um forte reforço defensivo para o Atlético, após superar seus problemas físicos.

Já Julián Álvarez ficou de fora da lista do Atlético de Madrid, em meio a uma semana marcada por tensão entre o atacante argentino e o clube madrilenho.



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Diego Simeone confirmou o corte do atacante durante sua coletiva de imprensa, esclarecendo que a decisão foi tomada por conta da ausência de Álvarez em alguns treinos coletivos, em razão de sua recusa em participar dos treinamentos.

A lista completa do Atlético de Madrid ficou da seguinte forma:

Oblak, Musso, Esquivel, Llorente, Pubill, Giménez, Hancko, Grimaldo, Cuti Romero, Domínguez, Dani Martínez, Koke, Hjulmand, Barrios, Cardoso, Baena, Mendoza, Castillo, Kang-in, Arnau Ortiz, Carlos Martín, Giuliano, Lookman e Kubo.



