O atacante brasileiro Gabriel Jesus, de 29 anos, conseguiu apresentar um desempenho imediato e rápido logo após se juntar ao Barcelona, com o treinador alemão Hansi Flick concedendo ao jogador minutos em campo nas partidas contra Valencia e Feyenoord, e o atacante respondeu marcando um gol de cabeça após um cruzamento de Lamine Yamal.

De acordo com o jornal espanhol "Sport", a integração do jogador ao vestiário da equipe ocorreu de forma rápida, já que ele já tinha conhecimento da língua espanhola e não encontra dificuldade para se comunicar com seus companheiros, além de dominar a língua inglesa, que Flick fala, graças ao seu período no Manchester City e no Arsenal, uma vez que Jesus foi contratado para se inserir no sistema da equipe de maneira rápida, diante da necessidade do técnico do Barcelona de fazer rodízios ao longo da atual temporada.

As partidas se acumulam em grande número para o Barcelona no período atual, com a equipe atravessando uma fase extremamente intensa antes da pausa internacional, que inclui três confrontos contra Levante e Racing, na quarta-feira, no estádio Spotify Camp Nou, e depois o Sevilla, no estádio Sánchez-Pizjuán, o que obriga Flick a distribuir os esforços, já que o plano contempla dar a Jesus um papel maior e mais destacado com o passar das partidas.

O camisa 9 do Barcelona atuou por 9 minutos no estádio Mestalla logo após sua chegada, antes de jogar mais 7 minutos contra o Feyenoord, onde Jesus demonstrou seu faro de gol e sua rápida capacidade de compreender um futebol baseado no passe e na cooperação, já que ele já havia jogado com esse estilo coletivo sob o comando de Pep Guardiola e Mikel Arteta, um outro fator que joga a seu favor.

Descanso para Raphinha

Flick conta com Raphinha como atacante explícito titular, mas não gosta de sobrecarregá-lo, já que o jogador completou apenas uma partida das cinco disputadas oficialmente pelo Barcelona, após cumprir suas tarefas de forma exemplar marcando 8 gols, sendo 6 gols no Campeonato Espanhol e dois na Liga dos Campeões da Europa.

Dar descanso a Raphinha após a definição do resultado das partidas é considerado uma opção importante que o Barcelona deve adotar com um jogador que sofreu com lesões na temporada passada, tendo se ausentado da equipe catalã em parte do último terço da temporada, especialmente no confronto das quartas de final da Liga dos Campeões da Europa contra o Atlético de Madrid, além de ter se lesionado com a seleção do Brasil durante a Copa do Mundo.

Flick busca preservar Raphinha, e essa é uma das principais razões que levaram à contratação de Jesus, que se empenha bastante em campo, oferece uma forte contribuição no processo de pressão e possui precisão na finalização, características que ele compartilha com Raphinha, embora o ex-jogador do Leeds United atualmente supere com um nível mais elevado a maioria dos atacantes do mundo, com exceção de Kylian Mbappé e poucos outros.

Condição física positiva

Gabriel Jesus vem trabalhando com afinco desde seu primeiro dia para evitar o impacto de sua ausência da participação anterior com o Arsenal, já que ele não atuou nas primeiras partidas da equipe inglesa, pois o jogador apresenta uma boa condição física e treinou com o grupo desde o início, sem necessidade de um programa de reabilitação especial, ao contrário do que aconteceu com Rodri, por exemplo.

Predomina um grande alívio dentro do Barcelona com o negócio da contratação de Jesus, depois que sua eficácia ficou claramente evidente diante do Feyenoord, já que sua boa adaptação ao estilo de Flick indica que ele não veio para ser apenas mais uma opção no banco de reservas, mas sim para ser um jogador com papel e importância consideráveis na equipe.



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