Decisão inesperada do Barcelona após a lesão de De Jong

O Barcelona recuou de forma inesperada na decisão de vender seu jovem jogador durante a atual janela de transferências de verão, atendendo ao desejo do técnico alemão Hans Flick.

De acordo com o jornal “Mundo Deportivo”, o Barcelona suspendeu a transferência de Brian Farinas (20 anos) para o Girona. O ex-aluno da base do Barcelona estava prestes a se transferir para o Girona e, nos últimos dias, tudo indicava que a negociação estava prestes a ser fechada; no entanto, o clube catalão decidiu desistir da transação, pelo menos por enquanto.

A razão para essa suspensão temporária é o desejo de Hans Flick de dar uma oportunidade a Farinas durante a pré-temporada.

A lesão de Frenkie de Jong influenciou essa decisão, já que o técnico alemão deseja ter mais opções e acompanhar o jogador de perto antes de tomar uma decisão sobre seu futuro.

O jogador da seleção holandesa sofreu uma lesão grave no joelho, embora ainda não tenha sido estabelecido um diagnóstico definitivo, já que o meio-campista passará por mais exames nos próximos dias.

O clube planeja dividir o tempo de jogo de Farinas entre o Barcelona Atlético e a equipe principal, seguindo o mesmo modelo adotado com Tommy Márquez. Esse plano permite que o Barcelona mantenha o controle sobre seus jovens talentos e, ao mesmo tempo, construa um time forte e de destaque no Barcelona Atlético.

Farinás, que tem contrato com o Barcelona até 2028, vem de uma excelente temporada com a equipe reserva comandada por Giuliano Peletti, na qual marcou cinco gols e deu sete assistências em 33 partidas.

O jogador chegou à Academia La Masia no verão de 2018, vindo das categorias de base do Villarreal.