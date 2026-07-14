Decisão inesperada de Inzaghi gera polêmica no Al-Hilal

Em uma de suas primeiras decisões técnicas decisivas na preparação para a nova temporada, o italiano Simone Inzaghi enviou uma mensagem clara sobre o perfil do Al-Hilal que busca construir, após excluir um dos principais zagueiros da equipe da lista para a pré-temporada no exterior — uma medida que reflete uma grande mudança em seus planos técnicos e abre espaço para muitas dúvidas sobre o futuro do jogador no clube.

O italiano Simone Inzaghi, técnico do Al-Hilal, excluiu o zagueiro Ali Al-Bulaihi da lista dos jogadores que partirão para a Áustria nesta quarta-feira para participar do pré-temporada no exterior, que se estenderá até o dia 3 de agosto, como parte dos preparativos da equipe para a nova temporada.

De acordo com o jornal esportivo saudita, os primeiros indícios confirmam que Al-Bulaihi está fora dos planos técnicos de Inzaghi para a próxima temporada, apesar de seu contrato com o Al-Hilal se estender até o verão do ano que vem.

O zagueiro de 36 anos voltou aos treinos coletivos no último fim de semana, após passar nos testes físicos e musculares, depois de se recuperar da gripe que o impediu de treinar com os companheiros no início da pré-temporada, após o retorno das férias de verão.

Al-Bulaihi é considerado um dos principais zagueiros que vestiram a camisa do Al-Hilal nos últimos anos, tendo disputado 263 partidas pelo time ao longo de oito temporadas e meia, nas quais marcou 23 gols e deu três assistências, antes de ser emprestado ao Al-Shabab em janeiro passado.

Durante sua trajetória no Al-Hilal, Al-Bulaihi contribuiu para a conquista de cinco títulos do Campeonato Saudita, três da Copa do Guardião das Duas Mesquitas e três da Supercopa Saudita, além de dois títulos da Liga dos Campeões da Ásia, tornando-se um dos jogadores mais premiados da história do clube nos últimos anos.

Está previsto que a delegação do Al-Hilal parta para a Áustria nesta quarta-feira para realizar a pré-temporada, que incluirá quatro jogos amistosos. A equipe estreia contra o Sturm Graz no dia 19 de julho, em seguida, enfrentará o Mamelodi Sundowns, da África do Sul, quatro dias depois, antes de enfrentar o Mouloudia de Argel, em 29 de julho, e encerrará os jogos amistosos contra o Al-Ahli do Catar no último dia do treinamento.