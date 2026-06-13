A Federação Egípcia de Futebol recebeu instruções da Federação Internacional de Futebol (FIFA) para realizar alterações na camisa da seleção egípcia antes de sua participação na Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

As alterações incluíram a remoção das sete estrelas localizadas acima do emblema da seleção, que simbolizam o número de vezes que os “Faraós” conquistaram o título da Copa Africana das Nações.

Isso se baseia nos regulamentos da FIFA para a Copa do Mundo, que determinam que as estrelas colocadas nas camisas das seleções durante o torneio devem refletir apenas o número de títulos conquistados na Copa do Mundo, sem contar os campeonatos continentais ou regionais.

Além disso, a FIFA solicitou a alteração da cor dos números dos jogadores nas camisas, de dourado para branco, com o objetivo de aumentar a visibilidade dos números e facilitar sua identificação pelos árbitros, torcedores e emissoras de TV durante as partidas.



A Federação Egípcia de Futebol declarou em comunicado enviado aos jornalistas: “Recebemos uma comunicação da FIFA informando que não será permitido colocar estrelas de campeonatos continentais nas camisas das seleções durante a Copa do Mundo”.

E acrescentou: “A FIFA também solicitou uma alteração na cor dos números nas camisas, para que passem a ser brancos em vez de dourados, a fim de proporcionar maior visibilidade... Portanto, não se trata de uma surpresa, e já estávamos cientes disso antes do início do torneio”.

A seleção egípcia apareceu na sessão oficial de fotos da Copa do Mundo de 2026 com a nova camisa, após a remoção das sete estrelas da parte superior do emblema e a substituição da cor dourada dos números dos jogadores pela cor branca, de acordo com as alterações impostas pela Federação Internacional de Futebol (FIFA).



من موقع الفيفا

O sorteio da Copa do Mundo de 2026 colocou a seleção egípcia no Grupo G, ao lado das seleções da Bélgica, Irã e Nova Zelândia.

A seleção egípcia inicia sua trajetória no torneio com um confronto difícil contra a Bélgica na noite da próxima segunda-feira, na primeira rodada da fase de grupos, partida na qual os “Faraós” buscam um início positivo em sua jornada na Copa do Mundo.