A Federação Internacional de Futebol (FIFA) pôs fim à polêmica em torno da exibição, pela seleção argentina, de uma faixa com a mensagem “As Ilhas Malvinas são argentinas”, após ter dado luz verde à Argentina para exibir a bandeira novamente caso vença a final da Copa do Mundo de 2026, amanhã, domingo, contra a Espanha.

A rede britânica “Sky Sports” revelou que a entidade que rege o futebol mundial deu sua aprovação, considerando que os jogadores argentinos têm o direito de expressar suas opiniões, segundo o chefe da força-tarefa, Andrew Giuliani, embora os regulamentos da FIFA proíbam qualquer manifestação política nos campos durante os torneios por ela organizados.

A seleção argentina havia gerado grande polêmica ao exibir uma faixa no campo com a mensagem “As Ilhas Malvinas são argentinas” após a vitória sobre a Inglaterra na semifinal da Copa do Mundo de 2026, em clara violação dos regulamentos da FIFA.

Reino Unido exige investigação completa

Desde a última quarta-feira, o incidente da faixa assumiu um caráter político, com o Reino Unido exigindo uma investigação completa sobre o caso, enquanto o presidente argentino, Javier Milei, declarou compreender a posição de seus jogadores.

As Ilhas Malvinas, um arquipélago britânico localizado a 600 quilômetros da costa argentina, continuam sendo uma questão delicada nas relações entre Londres e Buenos Aires, que há décadas disputam sua soberania.

Em 1982, eclodiu uma guerra sangrenta entre os dois países após a invasão argentina do arquipélago, e as forças britânicas retomaram as Ilhas Malvinas após 74 dias de combate, o que resultou em perdas pesadas: 649 mortos argentinos e 255 mortos britânicos.

Mili muda de posição e apoia os jogadores

A princípio, o presidente argentino Javier Milei pareceu minimizar a situação, ao afirmar na quarta-feira: “Não vamos exagerar as coisas. As Ilhas Malvinas serão recuperadas por meio de uma diplomacia sensata, não por meio de gestos nacionalistas baratos”.

No entanto, Milly logo mudou de posição e anunciou seu apoio total aos jogadores, explicando que o sentimento em relação às Ilhas Malvinas “é um sentimento compartilhado por todos os argentinos, e eles têm todo o direito de expressá-lo”.

O chefe de Estado afirmou: “De fato, as Ilhas Malvinas são argentinas, e nós as recuperaremos, mas faremos isso diplomaticamente e com prudência em nossas ações”, em uma declaração que reflete o delicado equilíbrio entre o apoio aos jogadores e a preservação das relações diplomáticas.