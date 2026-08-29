José Mourinho trouxe um clima de descontração à sua coletiva de imprensa em Valdebebas, ao falar sobre a preparação do Real Madrid para o duelo diante do Málaga amanhã, no estádio Santiago Bernabéu, antes de transformar a conversa sobre a concentração da equipe em um momento divertido relacionado ao local onde os jogadores dormem antes da partida.

Durante a coletiva, Mourinho explicou que, para ele, a concentração não está ligada apenas ao fato de os jogadores permanecerem juntos no hotel ou em Valdebebas, mas, em primeiro lugar, à concentração mental durante os treinos, apontando que esse aspecto é o mais importante na preparação para os jogos.

O técnico português disse: "Existem dois tipos de concentração: a concentração enquanto estão juntos e dormindo no hotel ou em Valdebebas, e a concentração mental. Esse tipo é o que realmente importa, e não tem nada a ver com dormir no hotel ou em Valdebebas".

Mourinho acrescentou que dedica grande atenção ao que acontece durante os treinos, esclarecendo que alguns treinos podem parecer aos espectadores restritos ao aquecimento e a exercícios de passe, quando na verdade incluem uma grande dose de trabalho e concentração em suas etapas finais.

O treinador abordou as condições da equipe antes do confronto com o Málaga, explicando que o Real Madrid teve 3 dias de descanso entre as duas partidas, além de uma viagem de volta a Madri que chegou às duas ou três da manhã, o que o levou a lidar com a questão da hospedagem dos jogadores de acordo com as circunstâncias.

Mas Mourinho encerrou sua fala em tom irônico, após revelar a programação da equipe antes da partida, dizendo: "Temos uma reunião tática agora, vamos comer juntos, passar algum tempo juntos e nos reencontrar novamente amanhã de manhã".

E então acrescentou, rindo: "Eu, Cucurella e Espí vamos dormir aqui em Valdebebas, os demais vão dormir em suas casas", numa referência ao caráter não obrigatório da hospedagem coletiva, em meio a um clima marcado pela descontração antes do aguardado confronto diante do Málaga.