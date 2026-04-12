Decisão histórica... Mulher assume o comando técnico de um time da Bundesliga

Em uma medida sem precedentes na história das principais ligas europeias, o clube alemão Union Berlin anunciou a nomeação de Marie-Louise Eita como treinadora interina da equipe principal até o final da temporada, após a demissão do técnico Stefan Baumgart.

Essa decisão veio após a última derrota da equipe para o Heidenheim por 3 a 1, derrota que acelerou a saída de Baumgart, em um momento em que o Union Berlin ocupa a 11ª posição com 32 pontos, em meio à busca por garantir a permanência longe da zona de rebaixamento.

Eta, que comandava a equipe sub-19 do clube, não é estranha aos holofotes, já que entrou para a história em 2024 ao arbitrar uma partida da Bundesliga interinamente, tornando-se a primeira mulher a comandar uma equipe em uma partida oficial da competição.

De acordo com relatos, entre os quais se destaca o publicado pelo famoso jornalista Fabrizio Romano, a nomeação de Ita representa uma “decisão histórica” que reflete uma mudança gradual na mentalidade do futebol europeu e abre as portas para mais oportunidades para as treinadoras no futebol masculino.

Está previsto que Ita assuma o comando da equipe feminina do Union Berlin a partir da próxima temporada, o que torna esta fase um verdadeiro teste às suas capacidades no mais alto nível.

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