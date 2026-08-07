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Hussein Hamdy

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Decisão final: Mourinho rejeita cenário de risco com Diomande

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O português José Mourinho anunciou a lista de convocados que viajará à capital húngara, Budapeste, para o segundo jogo do Real Madrid na pré-temporada, marcado pela ausência do recém-chegado Yan Diomande, que não estará com a equipe no confronto contra o Ferencváros, previsto para amanhã, sábado, no estádio Groupama Aréna.

Segundo o jornal espanhol Marca, Diomande não participou do último treino da manhã antes da viagem a Budapeste, pois estava ocupado em finalizar os trâmites administrativos e a documentação relativa à sua recente chegada ao Real Madrid, ficando de fora de sua primeira convocação e adiando sua estreia com a camisa da equipe.

Por outro lado, a equipe parte hoje, às 16h, rumo à capital húngara.

A ausência do ponta marfinense veio menos de 24 horas após o anúncio oficial de sua contratação, de sua chegada à capital espanhola e de seus primeiros passos na cidade esportiva do Real Madrid, em Valdebebas.

O jogador era candidato a seguir os passos de Carlos Espí, que entrou na lista da equipe na semana passada assim que se juntou ao elenco, mas Mourinho preferiu agir com cautela em relação à contratação mais cara da equipe, concedendo-lhe mais tempo de preparação.

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A lista contou com a presença de Vinícius Júnior, Bernardo Silva e Brahim Díaz, que se integraram ao elenco ao longo desta semana, podendo agora fazer sua estreia com o Real Madrid nesta pré-temporada.

Vinícius Júnior recebe atenção especial, já que se prepara para disputar sua primeira partida após a renovação de seu contrato com o clube até 2032.

Dean Huijsen também retornou à lista após se recuperar da lesão muscular que o afligia e retomar os treinos coletivos, um forte reforço para a defesa, que precisa também de ter Antonio Rüdiger à disposição.

A lista de convocados do Real Madrid para a partida contou com:

Goleiros: Andriy Lunin, Mestre e Navarro.

Defensores: Dean Huijsen, Juan Martínez, Antonio Rüdiger, Lamine Fati, Mario Rivas, Trent Alexander-Arnold, Denzel Dumfries e Álvaro Carreras.

Meio-campistas: Arda Güler, Federico Valverde, Bernardo Silva, Eduardo Camavinga, Cestero, Lacosta e Ceria.

Atacantes: Brahim Díaz, Vinícius Júnior, Yáñez, Endrick e Carlos Espí.

Por outro lado, permanecerão em Madri Éder Militão, Ferland Mendy, Raúl Asencio e Rodrygo, já que cada um deles segue com seu programa de tratamento e reabilitação, longe dos treinos coletivos.

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