Decisão final: Liverpool define situação de Gakpo sobre transferência para o City

O Liverpool definiu sua posição sobre a transferência do atacante holandês Cody Gakpo para o Manchester City durante a atual janela de transferências de verão.
Segundo o jornal britânico "The Athletic", o Liverpool recusou uma proposta do Manchester City no valor de 80 milhões de libras esterlinas pela contratação de Gakpo, o que deixa o jogador mais perto de permanecer no Liverpool no próximo período.
Gakpo, de 27 anos, desejava se transferir para a equipe de Enzo Maresca, coincidindo com a conclusão da transferência de Bradley Barcola para o Liverpool, vindo do Paris Saint-Germain.
Todas as partes confirmaram agora, por meio de contatos diretos, o cancelamento do negócio, depois que o Liverpool recusou uma proposta inicial no valor de 75 milhões de libras esterlinas, além de 5 milhões de libras esterlinas em bônus.
O Manchester City agora concentra totalmente seus esforços na tentativa de contratar Enzo Fernández, do Chelsea, jogador por quem o clube manifestou interesse ao longo de toda a atual janela de transferências de verão.
O jornal "The Athletic" havia informado no sábado que Gakpo decidira se transferir para o Manchester City, com todas as partes conduzindo negociações para chegar a um acordo.
Gakpo foi titular nas duas primeiras partidas do Liverpool na Premier League, tendo marcado um gol no empate por 2 a 2 com o Newcastle United e dado uma assistência no empate por 2 a 2 em casa diante do Nottingham Forest, no sábado.
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