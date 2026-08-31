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Newcastle United v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Hussein Hamdy

Traduzido por

Decisão final: Liverpool define situação de Gakpo sobre transferência para o City

Mercado da bola
C. Gakpo
Liverpool
Manchester City
Premier League
Países Baixos
England

A emoção dos momentos finais do mercado da bola

O Liverpool definiu sua posição sobre a transferência do atacante holandês Cody Gakpo para o Manchester City durante a atual janela de transferências de verão.

Segundo o jornal britânico "The Athletic", o Liverpool recusou uma proposta do Manchester City no valor de 80 milhões de libras esterlinas pela contratação de Gakpo, o que deixa o jogador mais perto de permanecer no Liverpool no próximo período.

Gakpo, de 27 anos, desejava se transferir para a equipe de Enzo Maresca, coincidindo com a conclusão da transferência de Bradley Barcola para o Liverpool, vindo do Paris Saint-Germain.

Todas as partes confirmaram agora, por meio de contatos diretos, o cancelamento do negócio, depois que o Liverpool recusou uma proposta inicial no valor de 75 milhões de libras esterlinas, além de 5 milhões de libras esterlinas em bônus.

O Manchester City agora concentra totalmente seus esforços na tentativa de contratar Enzo Fernández, do Chelsea, jogador por quem o clube manifestou interesse ao longo de toda a atual janela de transferências de verão.

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O jornal "The Athletic" havia informado no sábado que Gakpo decidira se transferir para o Manchester City, com todas as partes conduzindo negociações para chegar a um acordo.

Gakpo foi titular nas duas primeiras partidas do Liverpool na Premier League, tendo marcado um gol no empate por 2 a 2 com o Newcastle United e dado uma assistência no empate por 2 a 2 em casa diante do Nottingham Forest, no sábado.

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