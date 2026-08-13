Decisão final: a Justiça dá razão a Rubiales em sua longa disputa com Tebas

Javier Tebas, presidente da LaLiga, perdeu sua longa disputa com o ex-presidente da Federação Espanhola de Futebol, Luis Rubiales.

De acordo com o jornal "Mundo Deportivo", a Primeira Câmara de Direito Penal do Tribunal Federal Supremo Suíço absolveu o ex-presidente da Federação Espanhola, Luis Rubiales, na denúncia apresentada pelo presidente da LaLiga, Javier Tebas, em 2019, na qual o acusava de gravar uma reunião de membros da União Europeia de Futebol sem o consentimento deles.

Assim, a sentença proferida pelo Tribunal Federal Supremo Suíço rejeita o recurso apresentado por Javier Tebas contra a sentença do Tribunal de Apelação Penal proferida em 17 de fevereiro, que declarou a absolvição de Luis Rubiales em relação às acusações feitas pelo presidente da LaLiga, de gravação daquelas conversas.

Da mesma forma, a sentença proferida pelo tribunal suíço em 29 de julho confirma a condenação de Javier Tebas ao pagamento das custas incorridas no processo judicial.

A decisão foi recebida com grande satisfação pelo ex-presidente da Federação Espanhola de Futebol, que declarou à agência de notícias espanhola (Efe) estar "muito feliz, porque agora se tornou definitiva" e que "a justiça foi feita depois de sete anos", e também porque isso demonstra que Tebas "buscou constantemente denegrir sua imagem com mentiras, com a ajuda de alguns meios de comunicação que têm interesses completamente diferentes da verdade e da exatidão".

Também reafirmou "sua forma legal de agir e sua inocência diante das acusações infundadas das quais ele e sua equipe sofreram", e ressaltou que continuará "lutando pela realização da justiça".