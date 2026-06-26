Decisão excepcional do presidente do Equador após a vitória sobre a Alemanha

Daniel Noboa, presidente do Equador, emitiu um decreto excepcional, declarando esta sexta-feira como feriado oficial no país, em comemoração à classificação da seleção para as oitavas de final da Copa do Mundo.

A seleção equatoriana conseguiu virar o jogo contra a Alemanha, conquistando uma vitória emocionante por 2 a 1 na noite de quinta-feira, no encerramento da fase de grupos.

Apesar da Alemanha ter aberto o placar com um gol logo no início, marcado por Leroy Sané, o Equador respondeu com dois gols, assinados por Nelson Angulo e Gonzalo Plata.

Com isso, a seleção equatoriana chegou a 4 pontos e ficou em terceiro lugar na tabela do Grupo E, enquanto a Alemanha manteve-se com 6 pontos na liderança.

Noboa escreveu, em sua conta oficial no X: “Obrigado aos jogadores e ao técnico que, apesar das críticas, dos insultos e dos momentos difíceis pelos quais passaram, conseguiram se reerguer e proporcionar essa grande alegria a todo o país... Amanhã é feriado e viva o Equador”.

A seleção equatoriana havia iniciado sua campanha na Copa do Mundo com uma derrota fatal para a Costa do Marfim, por 1 a 0, seguida de um empate sem gols com Curaçao, antes de sua emocionante reviravolta contra a Alemanha.