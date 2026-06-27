Decisão excepcional antes do confronto entre Marrocos e Holanda na Copa do Mundo!

O governador do estado mexicano de Nuevo León, Samuel García, anunciou a suspensão das aulas e dos serviços públicos na próxima segunda-feira, em uma decisão excepcional que visa evitar um colapso no trânsito previsto para coincidir com a realização, na cidade, da partida entre Marrocos e Holanda, válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

Garcia justificou a decisão com as estimativas da FIFA de um fluxo de cerca de 20 mil torcedores holandeses somente da cidade de Kansas City, nos Estados Unidos, além de milhares de torcedores marroquinos e locais — previsões que apontam para um congestionamento sem precedentes, exigindo medidas preventivas para garantir a fluidez do tráfego na cidade.

A suspensão abrange todas as instituições de ensino públicas e privadas, bem como os órgãos oficiais do estado, com exceção dos setores essenciais, que continuarão operando normalmente. O governador solicitou às empresas do setor privado que adotem medidas flexíveis, como trabalho remoto ou ajuste de horários, para permitir que os funcionários acompanhem a partida sem prejudicar a produtividade.

O esperado confronto entre os “Leões do Atlas” e os “Moinhos Laranjas” é considerado um dos destaques da primeira fase eliminatória, tendo em vista as grandes ambições de ambas as seleções de avançarem profundamente rumo às semifinais do torneio, especialmente após o desempenho notável apresentado pelas duas equipes na fase de grupos.

O Estádio de Monterrey, que já sediou três partidas da fase de grupos com lotação esgotada — incluindo os jogos da Tunísia contra a Suécia e o Japão —, receberá esse confronto decisivo na segunda-feira, 29 de junho, em um ambiente que promete ser excepcional em todos os aspectos.