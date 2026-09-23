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Sunderland v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
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"Decisão equivocada": comissão independente inocenta o Arsenal e condena arbitragem da partida contra o Sunderland

M. Arteta
Arsenal
Sunderland x Arsenal
Sunderland
Premier League
Espanha
England

Arteta estava certo

Ficou comprovado que a irritação de Mikel Arteta, treinador do Arsenal, tinha fundamento. Dias depois de classificar como "inaceitável" o pênalti marcado contra sua equipe diante do Sunderland, veio a reparação por parte da comissão de revisão independente da Premier League, confirmando que o técnico espanhol estava certo.

A Comissão de Incidentes-Chave de Partidas (KMI), composta por cinco membros, revelou por unanimidade que o árbitro John Brooks tomou uma decisão equivocada em campo ao marcar um pênalti para o Sunderland durante a vitória do Arsenal por 2 a 0, após considerar que o zagueiro Ezri Konsa cometeu falta contra Dan Ballard dentro da área após um escanteio.

Arteta havia explodido de raiva depois da partida, apesar de o Arsenal ter escapado da punição quando seu goleiro David Raya brilhou e defendeu o pênalti cobrado por Enzo Le Fée aos 55 minutos.

A comissão afirmou em seu relatório oficial, divulgado nesta semana: "A comissão foi unânime ao concluir que a decisão do árbitro de marcar pênalti por segurar foi equivocada".

A comissão detalhou o lance polêmico ao afirmar: "Embora a disputa tenha sido bastante intensa, com Konsa envolvendo Ballard no início, foi Ballard quem segurou Konsa e o puxou em sua direção, fazendo com que ambos caíssem juntos ao chão".

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A polêmica do VAR continua

Apesar da unanimidade quanto ao erro do árbitro principal, a comissão apoiou a decisão do árbitro de vídeo (VAR) de não intervir e de não recomendar a revisão do lance no monitor lateral.

O relatório afirmou: "A decisão de não recorrer ao árbitro de vídeo foi apoiada por 3 votos a 2, tendo a maioria entendido que a decisão do árbitro em campo não foi um erro claro e evidente, dada a sobreposição das ações dos jogadores".

A comissão KMI é um órgão totalmente independente, que reúne três ex-jogadores ou ex-treinadores, um representante da Premier League e um representante da organização "Pro Ref", responsável pela arbitragem na Inglaterra, e suas decisões são consideradas a referência técnica para a avaliação das decisões de arbitragem.

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Essa decisão chega em um momento delicado para o Arsenal, atual campeão, que ocupa no momento a segunda posição na tabela de classificação após sua surpreendente derrota diante do Brighton por 3 a 0 no último sábado, antes de o campeonato parar para dar lugar ao período de data Fifa, com o time recebendo o Leeds United no próximo dia 10 de outubro.

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