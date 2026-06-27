"Decisão do árbitro" no confronto entre Marrocos e Holanda

A Federação Internacional de Futebol (FIFA) definiu a equipe de arbitragem que conduzirá o confronto decisivo entre as seleções do Marrocos e da Holanda na madrugada desta terça-feira, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, designando o árbitro brasileiro Wiltom Sampaio para comandar a partida no estádio da cidade de Monterrey, no México.

Sampaio comandará a partida com a ajuda de seus compatriotas Bruno Peres, como primeiro assistente, e Bruno Bosquilia, como segundo assistente, enquanto a função de quarto árbitro ficou a cargo do chileno Cristian Garay e a de quinto árbitro, de seu compatriota José Ritamal.

Sampaio é considerado um dos árbitros de maior destaque no cenário internacional, tendo acumulado vasta experiência na condução de grandes partidas em competições continentais e mundiais, o que garante um alto nível técnico ao tão aguardado confronto, dada a sua importância competitiva.

O árbitro já havia apitado a partida de abertura do torneio entre o México e a África do Sul.