Virgil van Dijk admitiu que a decisão de dar continuidade à sua carreira internacional com a seleção da Holanda foi "grande e decisiva", mas garantiu que se sentiu tranquilizado após as conversas com Xavi, o novo treinador da seleção holandesa.

O capitão do Liverpool disputou 96 partidas internacionais até agora, mas anunciou no mês passado que avaliava seu futuro com a seleção após a saída do treinador Ronald Koeman, que renunciou em junho passado depois da derrota da Holanda para o Marrocos nas oitavas de final da Copa do Mundo realizada neste verão.

Após conversas que Van Dijk descreveu como frutíferas com Xavi, ex-treinador do Barcelona, o zagueiro holandês espera começar um novo capítulo com a seleção de seu país, que inicia sua trajetória na Liga das Nações da Europa diante da Alemanha, comandada pelo treinador Jürgen Klopp, na quinta-feira.

Van Dijk afirmou: "É evidente que foi uma decisão grande. Eu precisava sentir confiança, além da sensação de respeito e de felicidade, e de tudo aquilo que eu buscava. Essas coisas estiveram presentes desde o primeiro momento, por isso a conversa não precisou ser longa".

E acrescentou: "A conversa foi extremamente positiva, e eu realmente espero me juntar ao time e disputar as quatro importantes partidas que vêm pela frente. Vamos fazer dos próximos dois anos, pelo menos, um período excelente".