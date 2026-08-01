Decisão chocante: Monaco não vai disputar o Campeonato Francês

A Federação Francesa de Basquete anunciou a exclusão do Monaco, atual campeão do Campeonato Francês, da participação nas competições da próxima temporada, em uma decisão chocante que coloca o futuro do clube em risco em meio a uma sufocante crise financeira.

A federação francesa confirmou que a câmara de recursos rejeitou o apelo do Monaco para permanecer na primeira divisão francesa, sendo que a proibição inclui também a participação em qualquer uma das ligas da LNB, inclusive a segunda divisão.

A equipe do principado enfrenta agora uma única opção para sobreviver, que consiste em apresentar um recurso final ao Comitê Olímpico e Esportivo Nacional Francês, algo que o clube ainda estuda com cuidado diante das complexidades da atual situação financeira.

O Monaco havia recorrido da decisão inicial em 20 de julho passado, antes que a câmara de recursos lhe concedesse um prazo até 31 de julho para apresentar os documentos exigidos, mas o clube não conseguiu apresentá-los dentro do prazo estabelecido, o que levou à confirmação da decisão de exclusão.

Apesar de ter conquistado o título nacional, o Monaco enfrentou graves problemas financeiros que o levaram à saída da Euroliga e ao retorno à EuroCup, a segunda competição continental, além da saída da maioria de suas estrelas de destaque, como Mike James, Alpha Diallo e Elie Okobo.

A equipe, de propriedade do empresário russo Aleksej Fedoricev, sofreu diversas sanções financeiras durante a temporada passada devido ao não pagamento dos salários de jogadores e funcionários, além de ter sido proibida de fazer contratações, o que levou o principado de Mônaco a intervir diretamente na gestão da equipe para evitar seu colapso total.

A crise atingiu seu ápice quando as estrelas da equipe, encabeçadas por Mike James, que se transferiu para o Dubai Basketball, decidiram se afastar do clube nos últimos dois meses e meio em protesto por não receberem seus valores devidos, antes que James retornasse para disputar o quinto e último jogo da final do campeonato, no qual o Monaco se sagrou campeão diante do Paris Saint-Germain.