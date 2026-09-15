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Paris Saint-Germain v Aston Villa - UEFA Super Cup 2026Getty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traduzido por

Decisão chocante de Enrique encerra parceria de ouro com Ruiz

F. Ruiz
Luis Enrique
PSG
Campeonato Francês
Espanha
França

Ruiz revela os bastidores da grande mudança em sua relação com Enrique

A relação entre o astro espanhol Fabián Ruiz e seu treinador Luis Enrique passou por uma transformação dramática ao longo dos últimos anos. Depois que o treinador tomou uma decisão que chocou a todos ao deixá-lo de fora da lista da seleção da Espanha na Copa do Mundo do Catar em 2022 — decisão que na época levantou amplos questionamentos sobre a natureza da relação entre os dois —, o cenário mudou completamente quatro anos depois.

O meio-campista espanhol se tornou um dos pilares fundamentais do projeto de Enrique no Paris Saint-Germain, conquistando ao seu lado o título da Liga dos Campeões da Europa nas duas últimas temporadas, entre diversos outros troféus.

Apesar da repercussão na imprensa que acompanhou aquele período, Ruiz nega a existência de qualquer desavença pessoal com seu treinador, afirmando, segundo o site "Foot Mercato": "Quando ele me deixou de fora da Copa do Mundo, e depois, quando chegou para comandar o Paris Saint-Germain, todos me perguntavam se havia alguma rivalidade ou desavença entre nós, e minha resposta sempre foi: não, nossa relação é excelente. O treinador é sempre obrigado a tomar decisões difíceis e, com essa quantidade de jogadores espanhóis de destaque, era natural que alguns fossem deixados de fora, e daquela vez a escolha recaiu sobre mim".

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A exclusão anterior não impediu que Ruiz recebesse a notícia da nomeação de Enrique como diretor técnico do clube parisiense com enorme entusiasmo, pois sabia bem das capacidades de seu antigo treinador e do que ele poderia oferecer ao time, transformando essa aposta precoce em uma realidade que rendeu uma das parcerias mais bem-sucedidas de sua carreira no futebol.

O meio-campista espanhol explicou essa transformação ao dizer: "Fiquei muito feliz com a chegada dele ao Paris Saint-Germain, porque sei que ele está entre os melhores do mundo, e eu acreditava que seu estilo beneficiaria o time e extrairia o melhor de cada jogador, o que de fato aconteceu. Temos uma relação maravilhosa e conquistamos juntos diversos títulos".

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