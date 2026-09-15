Decisão chocante de Enrique encerra parceria de ouro com Ruiz

A relação entre o astro espanhol Fabián Ruiz e seu treinador Luis Enrique passou por uma transformação dramática ao longo dos últimos anos. Depois que o treinador tomou uma decisão que chocou a todos ao deixá-lo de fora da lista da seleção da Espanha na Copa do Mundo do Catar em 2022 — decisão que na época levantou amplos questionamentos sobre a natureza da relação entre os dois —, o cenário mudou completamente quatro anos depois.

O meio-campista espanhol se tornou um dos pilares fundamentais do projeto de Enrique no Paris Saint-Germain, conquistando ao seu lado o título da Liga dos Campeões da Europa nas duas últimas temporadas, entre diversos outros troféus.

Apesar da repercussão na imprensa que acompanhou aquele período, Ruiz nega a existência de qualquer desavença pessoal com seu treinador, afirmando, segundo o site "Foot Mercato": "Quando ele me deixou de fora da Copa do Mundo, e depois, quando chegou para comandar o Paris Saint-Germain, todos me perguntavam se havia alguma rivalidade ou desavença entre nós, e minha resposta sempre foi: não, nossa relação é excelente. O treinador é sempre obrigado a tomar decisões difíceis e, com essa quantidade de jogadores espanhóis de destaque, era natural que alguns fossem deixados de fora, e daquela vez a escolha recaiu sobre mim".

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A exclusão anterior não impediu que Ruiz recebesse a notícia da nomeação de Enrique como diretor técnico do clube parisiense com enorme entusiasmo, pois sabia bem das capacidades de seu antigo treinador e do que ele poderia oferecer ao time, transformando essa aposta precoce em uma realidade que rendeu uma das parcerias mais bem-sucedidas de sua carreira no futebol.

O meio-campista espanhol explicou essa transformação ao dizer: "Fiquei muito feliz com a chegada dele ao Paris Saint-Germain, porque sei que ele está entre os melhores do mundo, e eu acreditava que seu estilo beneficiaria o time e extrairia o melhor de cada jogador, o que de fato aconteceu. Temos uma relação maravilhosa e conquistamos juntos diversos títulos".