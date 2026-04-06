Decisão chocante... Allegri justifica a exclusão de Liao e Polišić contra o Napoli

Massimiliano Allegri, técnico do Milan, confirmou que sua equipe está fora da disputa pelo título do Campeonato Italiano nesta temporada.

Isso aconteceu após a derrota do Milan para o Napoli por 1 a 0, nesta segunda-feira, na 31ª rodada da Serie A.



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Allegri disse, em declarações após a partida divulgadas pela rede italiana “Dazn”: “A disputa pelo título não é mais nossa, mas ainda temos trabalho a fazer para alcançar nosso objetivo de garantir uma vaga na Liga dos Campeões”.

E acrescentou: “A partida teve poucas chances e sentíamos que uma única jogada faria a diferença, e o Napoli conseguiu aproveitar a situação, embora nossa defesa estivesse no lugar certo no momento do gol. Deveríamos ter sido mais rápidos para finalizar os ataques no segundo tempo, mas hesitamos e demos a eles a oportunidade de fechar os espaços”.

Sobre o risco de escalar uma dupla de ataque que nunca havia jogado junta, Allegri explicou: “Acho que Nkounkou e Folkrug fizeram uma boa partida... Christopher trabalhou para a equipe e teve duas chances; um jogador com as características dele precisa converter uma dessas jogadas.”



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E continuou: “O futebol é feito dessas situações e toda a equipe jogou bem. Permitimos que Spinazzola chutasse uma vez no primeiro tempo, isso não deveria ter acontecido, e sofremos alguns contra-ataques, recuperando a bola três ou quatro vezes na área deles, mas erramos nos passes e essa falta de precisão é prejudicial; precisamos melhorar para alcançar nosso objetivo”.

Sobre a possibilidade de adotar o esquema 4-3-3 no futuro, Allegri disse: “É um esquema que podemos experimentar, mas tudo depende do nível de preparação dos jogadores, pois Pulišić voltou na sexta-feira após a pausa para os jogos internacionais e Leão ficou fora por duas semanas e participou apenas de duas sessões de treino parciais. Eu poderia tê-lo escalado mais cedo, mas preferi manter o esquema atual por um tempo e, infelizmente, o Rafa começou bem a temporada, mas sofreu uma série de lesões”.

E concluiu: “O Inter está 9 pontos à frente e o Napoli está à nossa frente. Precisamos nos concentrar em nós mesmos e encarar cada partida individualmente. Atualmente, estamos caminhando em direção ao nosso objetivo, mas as coisas não serão decididas em uma ou duas semanas; precisamos manter nossa vantagem tentando vencer as partidas”.



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