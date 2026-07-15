A partida entre Inglaterra e Argentina, na semifinal da Copa do Mundo de 2026, teve uma jogada aos 12 minutos que gerou grande polêmica.

O primeiro tempo foi uma verdadeira batalha física em todo o campo, e Enzo Fernández, jogador da Argentina, derrubou Anderson, jogador da Inglaterra, no chão após um confronto violento.

Os jogadores da Inglaterra exigiram que o argentino fosse expulso, mas o árbitro americano Ismail Al-Fath não atendeu ao pedido.

A rede “Archivo Far”, especializada em decisões arbitrais, postou em sua conta no “X”: “O que aconteceu foi suficiente para dar um cartão vermelho direto a Enzo após sua entrada em Anderson?”.

E continuou: “O jogador argentino salta sobre seu adversário inglês e o acerta com o braço entre as costas e a cabeça”.

E concluiu: “Embora o argentino tenha se arriscado, não há a intensidade necessária para considerar isso uso excessivo de força e, portanto, não há cartão vermelho”.







