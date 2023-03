"Decepção", "fura a bola", "cai no chão": Galvão Bueno não perdoa eliminação na Copa

Narrador não gostou da postura dos atletas da seleção brasileira no final da prorrogação contra a Croácia

Galvão Bueno encerrou as transmissões de jogos de futebol pela Globo no final da Copa do Qatar, em dezembro de 2022, mas não significa que foi uma aposentadoria. O narrador irá estrear seu canal no YouTube com a exibição do amistoso entre Brasil x Marrocos, neste sábado (25), a partir das 19h (horário de Brasília).

Após 41 anos como uma das principais vozes da Globo no futebol, o narrador inicia a vida na internet, e em entrevista ao Flow Podcast, na última quinta-feira (23), ele apontou quais foram os maiores erros cometidos pela seleção brasileira na eliminação na Copa do Mundo para a Croácia, nas quartas de final, nos pênaltis, após empate em 1 a 1.

“O Rodrygo tinha que entrar, o Paquetá estava mal, mas não se tira o Vini Jr. com 15, 20 minutos do segundo tempo. É uma partida que você precisa ganhar...ele só deveria sair se não conseguisse andar. Não é nem correr, é andar. Não se tira jogador decisivo de Copa do Mundo. Em um lance, ele decide”, disse Galvão.

Divulgação

O narrador atentou ainda para erros cometidos pela equipe na prorrogação da partida. Para ele, o Brasil não soube controlar a vantagem que obteve após o gol marcado por Neymar e que era necessário ‘furar a bola’ e impedir a todo custo uma reação dos croatas.

“Na prorrogação, quando entrou o Rodrygo, eu teria sacado o Paquetá. Eu e boa parte do mundo. O Neymar marcou um golaço, mas a partir dali ele estava morto. Não conseguia andar também. Entrou o Fred, mas por que então não colocou o Fabinho? Por que não fechou de uma vez?”, questionou Galvão.

“O jogo seguinte seria o maior da Copa. É semifinal. Brasil x Argentina. Quando você faz o gol, acabou o jogo. Fura a bola, cai no chão...ele (o Tite) me decepcionou muito. Como que sai o gol dos caras?”, se indignou Galvão.

Por fim, o comunicador ainda criticou o comportamento da linha defensiva do Brasil no lance do gol de empate da Croácia. Para Galvão, era necessário que os brasileiros atacassem os croatas e impedissem uma chegada mais próxima ao gol de Alisson.

“Aconteceu um três contra três, os três croatas indo e a defesa indo para trás. Não, vai para cima, p****. Eu disse na transmissão que era a bola do jogo e foi. Ali você vai para cima, faz a falta, se for para ser expulso, que seja expulso. E estava na semifinal. Vocês imaginaram que seria Brasil x Argentina na semi? Não podia perder esse jogo, não podia...”, finalizou.