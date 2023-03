Como assistir ao canal de Galvão Bueno no Youtube?

Após deixar a Globo como narrador, Galvão fecha parceria com a CBF e transmitirá amistoso da seleção em seu canal

Mesmo após deixar as narrações de jogos de futebol na TV aberta após a última Copa do Mundo, Galvão Bueno não ficará longe das transmissões esportivas. O narrador tem um novo canal no YouTube, em parceria com a Play9, e irá transmitir, já na próxima semana, o primeiro amistoso da seleção brasileira em 2023.

Com o nome de Canal GB, o projeto visa posicionar Galvão Bueno como um influenciador, com seu próprio canal de comunicação. A CBF viabilizou acordo para transmitir o amistoso entre Brasil e Marrocos, que abre a agenda da seleção em 2023. O jogo acontece no próximo sábado (25), às 19h (de Brasília), e Galvão irá narrar a partida acompanhado por antigos companheiros de Rede Globo. A transmissão terá a participação de nomes como Arnaldo Cézar Coelho, Walter Casagrande e Tino Marcos. O canal de Galvão não terá apenas futebol, mas também outras categorias esportivas, conversas descontraídas e entrevistas com celebridades.

“Vou estar com amigos que, durante os mais de 41 anos da minha história na Globo, fizeram parte do time que me acompanhou”, disse Galvão. “Desde o ano passado eu venho dizendo que não estava fechando um livro, mas apenas virando uma página. Sou muito grato a tudo que a Globo me deu e proporcionou. Mas no digital chegou a hora de começar essa nova etapa com a inauguração do meu canal. Nada melhor do que um jogo da seleção para isso”, concluiu.