De Zerbi recompensa Marmoush rapidamente no Tottenham

O italiano Roberto De Zerbi, técnico do Tottenham, anunciou a escalação de sua equipe para o duelo contra o Newcastle, na noite deste sábado, pela segunda rodada da Premier League.
O treinador italiano recompensou o novo reforço egípcio Omar Marmoush, colocando-o no time titular, após sua recente chegada vinda do Manchester City.
O Tottenham busca compensar seu início apagado na Premier League, depois de ter perdido na primeira rodada para o Brentford por 3 a 0.
A escalação do Tottenham ficou da seguinte forma:
Goleiro: Antonín Kinský
Defesa: Kevin Danso, Van de Ven, Andy Robertson, Pedro Porro
Meio-campo: Rodrigo Bentancur, Mathys Fernández, Sandro Tonali, Archie Gray
Ataque: Mathys Tel, Omar Marmoush
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