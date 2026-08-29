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De Zerbi recompensa Marmoush rapidamente no Tottenham

Tottenham x Newcastle
Tottenham
Newcastle
Premier League
O. Marmoush
England
Egito

O italiano Roberto De Zerbi, técnico do Tottenham, anunciou a escalação de sua equipe para o duelo contra o Newcastle, na noite deste sábado, pela segunda rodada da Premier League.

O treinador italiano recompensou o novo reforço egípcio Omar Marmoush, colocando-o no time titular, após sua recente chegada vinda do Manchester City.

O Tottenham busca compensar seu início apagado na Premier League, depois de ter perdido na primeira rodada para o Brentford por 3 a 0.

A escalação do Tottenham ficou da seguinte forma:

Goleiro: Antonín Kinský

Premier League
Newcastle crest
Newcastle
NEW
Bournemouth crest
Bournemouth
BOU
Premier League
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
Tottenham crest
Tottenham
TOT

Defesa: Kevin Danso, Van de Ven, Andy Robertson, Pedro Porro

Meio-campo: Rodrigo Bentancur, Mathys Fernández, Sandro Tonali, Archie Gray

Ataque: Mathys Tel, Omar Marmoush

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