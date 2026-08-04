O Tottenham Hotspur entrou com força na disputa pela contratação do atacante senegalês Nicolas Jackson, estrela do Chelsea, depois que o técnico Roberto De Zerbi o colocou entre suas prioridades para reforçar o poder de fogo da equipe antes do início da próxima temporada.
O jornal britânico "Daily Mail" revelou que a diretoria dos Spurs estuda seriamente o nome de Jackson como uma importante opção ofensiva, embora os contatos oficiais com o Chelsea ainda não tenham começado. Os indícios apontam que o clube londrino não se opõe à saída de seu atacante neste verão, especialmente depois que o jogador passou a última temporada emprestado ao Bayern de Munique e agora está fora dos planos técnicos do Chelsea.
O Chelsea estabeleceu 65 milhões de libras esterlinas como preço inicial para abrir mão do jogador da seleção senegalesa, em meio a uma concorrência esperada do Aston Villa, que já abriu canais iniciais de comunicação com a diretoria do Chelsea para analisar a possibilidade de contratar o atleta.
O interesse do Tottenham em Jackson não é de agora, já que o atacante estava sob o radar do clube há bastante tempo, antes mesmo da chegada de De Zerbi para assumir o comando técnico. Esse movimento acontece depois que o Tottenham, no início da janela de transferências, concentrou-se em recompor a linha defensiva e reforçar o meio-campo, como parte do plano de reestruturação completa da equipe conduzido pelo treinador italiano.